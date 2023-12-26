Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО - 26.12.2023 Украина.ру
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Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО
Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО - 26.12.2023 Украина.ру
Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО
Расчёты FPV-дронов ивановского подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ, укрывшийся в опорном пункте вблизи дороги на Часов Яр под Артёмовском. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-26T07:12
2023-12-26T07:12
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"Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артёмовска у дороги на Часов Яр. Определив цель, оператор профессионально завёл на неё беспилотник, его помощник в это время корректировал полёт дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Сбарражировав, FPV-дрон точно поразил личный состав ВСУ в укрытии", - говорится в сообщении.Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр."Но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков ещё двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков. Всего противник потерял до двух отделений пехоты", - добавили в оборонном ведомстве.Отмечается, что расчёт ударных БПЛА "крылатой пехоты" после выполнения боевой задачи оперативно сменил свою позицию "во избежание ответного поражения противником".
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новости, россия, артемовск, сво, вдв, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Артемовск, СВО, ВДВ, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО

07:12 26.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчёты FPV-дронов ивановского подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ, укрывшийся в опорном пункте вблизи дороги на Часов Яр под Артёмовском. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артёмовска у дороги на Часов Яр. Определив цель, оператор профессионально завёл на неё беспилотник, его помощник в это время корректировал полёт дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Сбарражировав, FPV-дрон точно поразил личный состав ВСУ в укрытии", - говорится в сообщении.
Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр.
"Но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков ещё двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков. Всего противник потерял до двух отделений пехоты", - добавили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что расчёт ударных БПЛА "крылатой пехоты" после выполнения боевой задачи оперативно сменил свою позицию "во избежание ответного поражения противником".
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
06:00
"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в АвдеевкеРоссийские военные стремятся осуществить тактическое окружение Авдеевки, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ. Они могут быть перекрыты даже не физически, а путем огневого воздействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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