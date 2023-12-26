https://ukraina.ru/20231226/1052396723.html

Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО

Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО - 26.12.2023 Украина.ру

Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ под Артёмовском – МО

Расчёты FPV-дронов ивановского подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ, укрывшийся в опорном пункте вблизи дороги на Часов Яр под Артёмовском. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-26T07:12

2023-12-26T07:12

2023-12-26T07:12

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"Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артёмовска у дороги на Часов Яр. Определив цель, оператор профессионально завёл на неё беспилотник, его помощник в это время корректировал полёт дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Сбарражировав, FPV-дрон точно поразил личный состав ВСУ в укрытии", - говорится в сообщении.Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр."Но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков ещё двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков. Всего противник потерял до двух отделений пехоты", - добавили в оборонном ведомстве.Отмечается, что расчёт ударных БПЛА "крылатой пехоты" после выполнения боевой задачи оперативно сменил свою позицию "во избежание ответного поражения противником".

https://ukraina.ru/20231226/1052391044.html

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новости, россия, артемовск, сво, вдв, бпла, всу, потери всу