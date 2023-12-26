https://ukraina.ru/20231226/1052396431.html

Спецназ "Ахмата" уничтожил под Артёмовском двух наёмников из Колумбии

Спецназ "Ахмата" уничтожил под Артёмовском двух наёмников из Колумбии - 26.12.2023 Украина.ру

Спецназ "Ахмата" уничтожил под Артёмовском двух наёмников из Колумбии

Бойцы спецназа "Ахмат" при взятии блиндажа на позициях ВСУ на Артёмовском направлении уничтожили двух наёмников из Колумбии. Об этом со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным "Шустрый" 26 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-26T06:27

2023-12-26T06:27

2023-12-26T06:27

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"ахмат"

всу

иностранные наемники

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По словам командира, пятеро российских спецназовцев из "Ахмата" во время проведения разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором укрывались четыре военнослужащих ВСУ. При штурме блиндажа были уничтожены три боевика, двое из них оказались наёмниками из Колумбии."Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был всушник", - рассказал "Шустрый".Он добавил, что позициям отряда "Ахмат" с украинской стороны противостоят именно наёмники."Мы имеем стопроцентную информацию - колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моём направлении", - уточнил командир.Взятый в плен бойцами "Ахмата" военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев, который был мобилизован из Житомира 25 февраля 2022 года, подтвердил информацию о наёмниках."Когда мы прикомандировались к 241-му киевскому батальону ВСУ, у них увидели, что ходят явно не славянской внешности военнослужащие. Мы спросили, нам сказали, что это наёмники-колумбийцы, воюют наёмники просто за деньги", - рассказал военнопленный.По его словам, отношение к наёмникам в основном не сильно хорошее, потому что они "просто пришли за деньги, никакой нет идеи - и отношение соответствующее".

https://ukraina.ru/20231226/1052391044.html

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новости, россия, артемовск, сво, "ахмат", всу, иностранные наемники