Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии

"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению

Сейчас Генеральным штабом ВС РФ в качестве тактики выбрана активная оборона. Но российская армия способна не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев