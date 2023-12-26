Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
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Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии
Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе феодосийского порта в ночь на 26 декабря. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-12-26T04:37
2023-12-26T04:37
новости
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феодосия
сергей аксенов
атака
обстрелы
взрыв
всу
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"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - написал Аксёнов.Он также добавил, что держит ситуацию на личном контроле и просит сохранять спокойствие, доверять только официальной информации.Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось примерно на час.
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новости, россия, крым, феодосия, сергей аксенов, атака, обстрелы, взрыв, всу, сво, порт
Новости, Россия, Крым, Феодосия, Сергей Аксенов, атака, обстрелы, взрыв, ВСУ, СВО, порт

Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии

04:37 26.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе феодосийского порта в ночь на 26 декабря. Об этом он написал в своём телеграм-канале
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - написал Аксёнов.
Он также добавил, что держит ситуацию на личном контроле и просит сохранять спокойствие, доверять только официальной информации.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось примерно на час.
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НовостиРоссияКрымФеодосияСергей АксеноватакаобстрелывзрывВСУСВОпорт
 
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