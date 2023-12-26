Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе феодосийского порта в ночь на 26 декабря. Об этом он написал в своём телеграм-канале
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - написал Аксёнов.
Он также добавил, что держит ситуацию на личном контроле и просит сохранять спокойствие, доверять только официальной информации.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось примерно на час.
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