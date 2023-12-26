Российские бойцы спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую украинку – Сальдо
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщает в своём телеграм-канале
По его словам, российские морские пехотинцы и десантники в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима под Крынками, после чего поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат.
"Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои её бросили, российские военные её эвакуировали и оказали медицинскую помощь", - написал глава региона.
Он также разместил у себя в канале видео с этого БПЛА.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не может вести себя на Украине так же, как киевские временщики, оставляющие раненых солдат на произвол судьбы.
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