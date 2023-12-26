https://ukraina.ru/20231226/1052395616.html

Российские бойцы спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую украинку – Сальдо

Российские бойцы спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую украинку – Сальдо - 26.12.2023 Украина.ру

Российские бойцы спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую украинку – Сальдо

Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-26T04:18

2023-12-26T04:18

2023-12-26T04:18

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По его словам, российские морские пехотинцы и десантники в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима под Крынками, после чего поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат."Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои её бросили, российские военные её эвакуировали и оказали медицинскую помощь", - написал глава региона.Он также разместил у себя в канале видео с этого БПЛА.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не может вести себя на Украине так же, как киевские временщики, оставляющие раненых солдат на произвол судьбы.

https://ukraina.ru/20231226/1052374157.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, херсон, владимир сальдо, вс рф, всу, женщины, владимир путин