https://ukraina.ru/20231226/1052395363.html

Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог

Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог - 26.12.2023 Украина.ру

Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог

Киевскому режиму необходимо искать новых солдат для ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka

2023-12-26T03:49

2023-12-26T03:49

2023-12-26T03:49

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"Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", - сказал Бортник.По его словам, ВСУ именно в странах Африки и Азии смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Он также отметил, что Украина в настоящее время уже идёт к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании."Мы [Украина] сейчас должны серьёзно рассматривать… расширение иностранного участия", - подчеркнул украинский эксперт.Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что иностранные наёмники, используемые киевским режимом, в качестве "пушечного мяса", будут уничтожаться по всей территории Украины. А шансы "солдат удачи" выжить в этом конфликте крайне малы, поскольку его интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, иностранные наемники, сво