Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231226/1052395363.html
Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог - 26.12.2023 Украина.ру
Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
Киевскому режиму необходимо искать новых солдат для ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka
2023-12-26T03:49
2023-12-26T03:49
новости
украина
всу
иностранные наемники
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg
"Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", - сказал Бортник.По его словам, ВСУ именно в странах Африки и Азии смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Он также отметил, что Украина в настоящее время уже идёт к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании."Мы [Украина] сейчас должны серьёзно рассматривать… расширение иностранного участия", - подчеркнул украинский эксперт.Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что иностранные наёмники, используемые киевским режимом, в качестве "пушечного мяса", будут уничтожаться по всей территории Украины. А шансы "солдат удачи" выжить в этом конфликте крайне малы, поскольку его интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bf8f9560fb4aa99d666406eeb238b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, иностранные наемники, сво
Новости, Украина, ВСУ, иностранные наемники, СВО

Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог

03:49 26.12.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
Киевскому режиму необходимо искать новых солдат для ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka
"Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", - сказал Бортник.
По его словам, ВСУ именно в странах Африки и Азии смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Он также отметил, что Украина в настоящее время уже идёт к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании.
"Мы [Украина] сейчас должны серьёзно рассматривать… расширение иностранного участия", - подчеркнул украинский эксперт.
Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что иностранные наёмники, используемые киевским режимом, в качестве "пушечного мяса", будут уничтожаться по всей территории Украины. А шансы "солдат удачи" выжить в этом конфликте крайне малы, поскольку его интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Вчера, 15:55
В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальшеСнарядный голод – одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись ВСУ к концу 2023 года. И рассчитывать на помощь западных союзников украинским войскам уже не приходится, поскольку их запасы тоже истощены
 
НовостиУкраинаВСУиностранные наемникиСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"
05:12"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
05:10Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины
05:00Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний
04:50По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию
04:40"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей
04:37Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии
04:30"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину
04:23Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны
04:20Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева
04:18Российские бойцы спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую украинку – Сальдо
04:10"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению
04:00Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ
03:58Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
03:49Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
03:05Российский и иранский университеты подписали меморандум о взаимопонимании
02:39Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
02:26В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
02:15Киевские каратели за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:01В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния