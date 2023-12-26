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Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог - 26.12.2023 Украина.ру
Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
Киевскому режиму необходимо искать новых солдат для ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka
2023-12-26T03:49
2023-12-26T03:49
2023-12-26T03:49
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"Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", - сказал Бортник.По его словам, ВСУ именно в странах Африки и Азии смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Он также отметил, что Украина в настоящее время уже идёт к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании."Мы [Украина] сейчас должны серьёзно рассматривать… расширение иностранного участия", - подчеркнул украинский эксперт.Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что иностранные наёмники, используемые киевским режимом, в качестве "пушечного мяса", будут уничтожаться по всей территории Украины. А шансы "солдат удачи" выжить в этом конфликте крайне малы, поскольку его интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, иностранные наемники, сво
Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
Киевскому режиму необходимо искать новых солдат для ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka
"Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", - сказал Бортник.
По его словам, ВСУ именно в странах Африки и Азии смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Он также отметил, что Украина в настоящее время уже идёт к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании.
"Мы [Украина] сейчас должны серьёзно рассматривать… расширение иностранного участия", - подчеркнул украинский эксперт.
Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что иностранные наёмники, используемые киевским режимом, в качестве "пушечного мяса", будут уничтожаться по всей территории Украины. А шансы "солдат удачи" выжить в этом конфликте крайне малы, поскольку его интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.