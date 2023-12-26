https://ukraina.ru/20231226/1052395242.html
Российский и иранский университеты подписали меморандум о взаимопонимании
Российский и иранский университеты подписали меморандум о взаимопонимании - 26.12.2023 Украина.ру
Российский и иранский университеты подписали меморандум о взаимопонимании
Дагестанский государственный университет (ДГУ), являющийся крупным учебным, научным и культурным центром России, и университет имени Шахида Бехешти, один из лучших иранских вузов, заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-26T03:05
2023-12-26T03:05
2023-12-26T03:05
новости
иран
россия
университет
меморандум
сотрудничество
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Инициатором соглашения выступил ДГУ, который в этом году председательствует в Ассоциации университетов прикаспийских государств. Документ подписали ректоры Муртазали Рабаданов и Сейед Махмуд-Реза Агамири.По словам ректора ДГУ, меморандум предполагает сотрудничество по широкому спектру направлений, в которых коллеги из Ирана достигли заметного успеха. В частности, в таких областях, как биология, микробиология, биохимия, биофизика, физика плазмы и лазерная физика."На первом этапе сотрудничество планируется развивать на уровне кафедр и магистерских программ: два учебных заведения договорились об обмене преподавателями и студентами, и первая группа учащихся поедет на стажировку уже в марте 2024 года", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.
https://ukraina.ru/20231225/1052384600.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, россия, университет, меморандум, сотрудничество
Новости, Иран, Россия, университет, меморандум, сотрудничество
Российский и иранский университеты подписали меморандум о взаимопонимании
Дагестанский государственный университет (ДГУ), являющийся крупным учебным, научным и культурным центром России, и университет имени Шахида Бехешти, один из лучших иранских вузов, заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
Инициатором соглашения выступил ДГУ, который в этом году председательствует в Ассоциации университетов прикаспийских государств. Документ подписали ректоры Муртазали Рабаданов и Сейед Махмуд-Реза Агамири.
По словам ректора ДГУ, меморандум предполагает сотрудничество по широкому спектру направлений, в которых коллеги из Ирана достигли заметного успеха. В частности, в таких областях, как биология, микробиология, биохимия, биофизика, физика плазмы и лазерная физика.
"На первом этапе сотрудничество планируется развивать на уровне кафедр и магистерских программ: два учебных заведения договорились об обмене преподавателями и студентами, и первая группа учащихся поедет на стажировку уже в марте 2024 года", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.