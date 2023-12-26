Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 26.12.2023 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 26.12.2023 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста в ночь на 26 декабря сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-26T02:39
2023-12-26T02:39
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

02:39 26.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста в ночь на 26 декабря сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении от 02:31 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
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02:39Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
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