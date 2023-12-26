Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста в ночь на 26 декабря сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении от 02:31 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.