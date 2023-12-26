В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - 26.12.2023 Украина.ру
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В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - 26.12.2023 Украина.ру
В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Киевской и Винницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:25 мск 26 декабря
2023-12-26T02:26
2023-12-26T02:26
новости
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"Киевщина, Белоцерковский район - угроза вражеских ударных БПЛА. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:15 мск.Местные СМИ также сообщали о взрывах в Николаеве и движении БПЛА в направлении Винницкой области.Ранее воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

02:26 26.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Киевской и Винницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:25 мск 26 декабря
"Киевщина, Белоцерковский район - угроза вражеских ударных БПЛА. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:15 мск.
Местные СМИ также сообщали о взрывах в Николаеве и движении БПЛА в направлении Винницкой области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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