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В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - 26.12.2023 Украина.ру

В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Киевской и Винницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:25 мск 26 декабря

2023-12-26T02:26

2023-12-26T02:26

2023-12-26T02:26

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"Киевщина, Белоцерковский район - угроза вражеских ударных БПЛА. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:15 мск.Местные СМИ также сообщали о взрывах в Николаеве и движении БПЛА в направлении Винницкой области.Ранее воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво