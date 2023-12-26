В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Киевской и Винницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:25 мск 26 декабря
"Киевщина, Белоцерковский район - угроза вражеских ударных БПЛА. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:15 мск.
Местные СМИ также сообщали о взрывах в Николаеве и движении БПЛА в направлении Винницкой области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.