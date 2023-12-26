В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:50 мск 26 декабря
Местные СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве и движении ударных БПЛА в направлении Киевской области.
"Движение ударных БПЛА по территории Черкасской области в направлении Киевской области!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 1:48 мск.
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