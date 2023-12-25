В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев - 25.12.2023 Украина.ру
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В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев
В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев - 25.12.2023 Украина.ру
В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев
Ожидается, что проект закона поступит на рассмотрение в понедельник, 25 декабря
2023-12-25T16:22
2023-12-25T16:22
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всу
мобилизация
закон
верховная рада
владимир зеленский
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На рассмотрение депутатов Верховной Рады поступит проект закона о мобилизации 500 тыс. человек. Разработкой документа занимается правительство Украины. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.Правительство должно разработать комплексный подход к прохождению службы в Вооруженных силах.19 декабря во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Но такая задача вызывает сложности ввиду отсутствия достаточного объема налоговой базы для начисления зарплат еще большему количеству военных. По его словам, "один воин –шесть людей гражданских, которые платят налоги". Вопрос, где взять еще 3 млн жителей, чтобы они заплатили налоги, остается открытым.
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новости, новости украины, всу, мобилизация, закон, верховная рада, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, ВСУ, мобилизация, Закон, Верховная Рада, Владимир Зеленский

В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев

16:22 25.12.2023
 
© AP / Shandyba Mykyta
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP / Shandyba Mykyta
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Ожидается, что проект закона поступит на рассмотрение в понедельник, 25 декабря
На рассмотрение депутатов Верховной Рады поступит проект закона о мобилизации 500 тыс. человек. Разработкой документа занимается правительство Украины. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

"Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дии" (электронных повестках. - Ред.) и т.д.", – пояснил Арахамия.

Правительство должно разработать комплексный подход к прохождению службы в Вооруженных силах.
"Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь", – добавил депутат.
19 декабря во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Но такая задача вызывает сложности ввиду отсутствия достаточного объема налоговой базы для начисления зарплат еще большему количеству военных. По его словам, "один воин –шесть людей гражданских, которые платят налоги". Вопрос, где взять еще 3 млн жителей, чтобы они заплатили налоги, остается открытым.
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