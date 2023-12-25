https://ukraina.ru/20231225/1052383811.html

В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев

В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев - 25.12.2023 Украина.ру

В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев

Ожидается, что проект закона поступит на рассмотрение в понедельник, 25 декабря

2023-12-25T16:22

2023-12-25T16:22

2023-12-25T16:22

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На рассмотрение депутатов Верховной Рады поступит проект закона о мобилизации 500 тыс. человек. Разработкой документа занимается правительство Украины. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.Правительство должно разработать комплексный подход к прохождению службы в Вооруженных силах.19 декабря во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Но такая задача вызывает сложности ввиду отсутствия достаточного объема налоговой базы для начисления зарплат еще большему количеству военных. По его словам, "один воин –шесть людей гражданских, которые платят налоги". Вопрос, где взять еще 3 млн жителей, чтобы они заплатили налоги, остается открытым.

https://ukraina.ru/20231219/1052248822.html

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