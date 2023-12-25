https://ukraina.ru/20231225/1052379813.html

Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС

Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС - 25.12.2023 Украина.ру

Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС

За большую часть средств поручилась Япония, сообщает РБК-Украина

2023-12-25T14:36

2023-12-25T14:36

2023-12-25T14:36

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Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США от Всемирного банка в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.Основная часть финансирования – ссуда Всемирного банка в 1,086 млрд долларов. Деньги поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.Также финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит и грантовую составляющую:

https://ukraina.ru/20231220/1052265906.html

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