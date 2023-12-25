Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС
За большую часть средств поручилась Япония, сообщает РБК-Украина
Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США от Всемирного банка в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", – сообщили в Минфине.
Основная часть финансирования – ссуда Всемирного банка в 1,086 млрд долларов. Деньги поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.
Также финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит и грантовую составляющую:
- —190 млн долларов - от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF);
- —50 млн долларов - от правительства Соединенных Штатов Америки;
- —20 млн долларов - от правительства Швейцарии.