Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС - 25.12.2023 Украина.ру
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Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС
Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС - 25.12.2023 Украина.ру
Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС
За большую часть средств поручилась Япония, сообщает РБК-Украина
2023-12-25T14:36
2023-12-25T14:36
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Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США от Всемирного банка в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.Основная часть финансирования – ссуда Всемирного банка в 1,086 млрд долларов. Деньги поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.Также финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит и грантовую составляющую:
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Новости, Новости Украины, Япония, кредит

Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС

14:36 25.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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За большую часть средств поручилась Япония, сообщает РБК-Украина
Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США от Всемирного банка в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", – сообщили в Минфине.

Основная часть финансирования – ссуда Всемирного банка в 1,086 млрд долларов. Деньги поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.
Также финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит и грантовую составляющую:
  • 190 млн долларов - от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF);
  • 50 млн долларов - от правительства Соединенных Штатов Америки;
  • 20 млн долларов - от правительства Швейцарии.
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