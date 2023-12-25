Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ - 25.12.2023 Украина.ру
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Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ
Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ - 25.12.2023 Украина.ру
Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ
Российские военные уничтожили промышленность Украины, и теперь той негде производить нужное снаряжение. Об этом сообщила британская газета Independent
2023-12-25T07:13
2023-12-25T07:15
новости
всу
промышленность
россия
украина
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"России удалось разрушить промышленность Киева, сделав невозможным производство необходимого ему снаряжения внутри страны", - признал неназванный высокопоставленный офицер ВСУ.По его словам, ВСУ "действительно зависят от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи".Он также пожаловался на "новые версии ракет" РФ, из-за которых Украине нужно "больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее".Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие. Подоляк также не скрывал своего разочарования по поводу того, что в США не согласовали дополнительную военную помощь Киеву.
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новости, всу, промышленность, россия, украина
Новости, ВСУ, промышленность, Россия, Украина

Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ

07:13 25.12.2023 (обновлено: 07:15 25.12.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Российские военные уничтожили промышленность Украины, и теперь той негде производить нужное снаряжение. Об этом сообщила британская газета Independent
"России удалось разрушить промышленность Киева, сделав невозможным производство необходимого ему снаряжения внутри страны", - признал неназванный высокопоставленный офицер ВСУ.
По его словам, ВСУ "действительно зависят от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи".
Он также пожаловался на "новые версии ракет" РФ, из-за которых Украине нужно "больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее".
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие. Подоляк также не скрывал своего разочарования по поводу того, что в США не согласовали дополнительную военную помощь Киеву.
15 июня, 08:05
Промышленные предприятия загорелись в Кривом РогеДва промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар. Об этом 15 июня сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак
 
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