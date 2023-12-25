https://ukraina.ru/20231225/1052368939.html

Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ

Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ - 25.12.2023 Украина.ру

Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ

Российские военные уничтожили промышленность Украины, и теперь той негде производить нужное снаряжение. Об этом сообщила британская газета Independent

2023-12-25T07:13

2023-12-25T07:13

2023-12-25T07:15

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"России удалось разрушить промышленность Киева, сделав невозможным производство необходимого ему снаряжения внутри страны", - признал неназванный высокопоставленный офицер ВСУ.По его словам, ВСУ "действительно зависят от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи".Он также пожаловался на "новые версии ракет" РФ, из-за которых Украине нужно "больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее".Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие. Подоляк также не скрывал своего разочарования по поводу того, что в США не согласовали дополнительную военную помощь Киеву.

https://ukraina.ru/20230615/1047238775.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, промышленность, россия, украина