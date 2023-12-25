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Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ
Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ - 25.12.2023 Украина.ру
Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ
Российские военные уничтожили промышленность Украины, и теперь той негде производить нужное снаряжение. Об этом сообщила британская газета Independent
2023-12-25T07:13
2023-12-25T07:13
2023-12-25T07:15
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россия
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"России удалось разрушить промышленность Киева, сделав невозможным производство необходимого ему снаряжения внутри страны", - признал неназванный высокопоставленный офицер ВСУ.По его словам, ВСУ "действительно зависят от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи".Он также пожаловался на "новые версии ракет" РФ, из-за которых Украине нужно "больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее".Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие. Подоляк также не скрывал своего разочарования по поводу того, что в США не согласовали дополнительную военную помощь Киеву.
https://ukraina.ru/20230615/1047238775.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, всу, промышленность, россия, украина
Новости, ВСУ, промышленность, Россия, Украина
Украина не может производить снаряжение и зависит от Запада — офицер ВСУ
07:13 25.12.2023 (обновлено: 07:15 25.12.2023)
Российские военные уничтожили промышленность Украины, и теперь той негде производить нужное снаряжение. Об этом сообщила британская газета Independent
"России удалось разрушить промышленность Киева, сделав невозможным производство необходимого ему снаряжения внутри страны", - признал неназванный высокопоставленный офицер ВСУ.
По его словам, ВСУ "действительно зависят от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи".
Он также пожаловался на "новые версии ракет" РФ, из-за которых Украине нужно "больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее".
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие. Подоляк также не скрывал своего разочарования по поводу того, что в США не согласовали дополнительную военную помощь Киеву.