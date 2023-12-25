Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус Христос - 25.12.2023 Украина.ру
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Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус Христос
Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус Христос - 25.12.2023 Украина.ру
Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус Христос
Украина по науськиванию Запада порывает с православием и русской культурой. Это приведет страну к бюрократическому коллапсу.
2023-12-25T06:33
2023-12-25T06:48
интервью
православие
рождество
церковь
упц
украина
священник
раскольники
культура
религия
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О чем говорит перенос даты празднования Рождества Христова на Украине и почему инициирован переход на другой календарь в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года перенес празднование Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря в соответствии с григорианским календарем.Россия перешла на григорианский календарь в официальном, светском плане в 1917 году. Русская православная церковь (РПЦ) при этом осталась в юлианском исчислении.— Руслан, в этом году Украина впервые будет праздновать Рождество по новому стилю. О чем говорит перенос даты Рождества Христова на Украине с 7 января на 25 декабря?— Праздновать будет не вся Украина. Праздновать будут униаты и раскольники, которые перешли на новый календарь. Но Украинская православная церковь (УПЦ), самая большая каноническая конфессия в стране, остается на старом календаре. Что касается перехода — это достаточно трагический момент. Главная задача служебного календаря не в том, чтобы он соответствовал какой-то астрономической точности, в том, чтобы со всем миром одинаково отмечать праздники и подготавливать человека к тому или иному событию духовной жизни.При переходе на новый календарь, например, сокращается Петров пост и другие посты. Я думаю, это больше направлено на то, чтобы окончательно оторвать Украину от Великой Руси. Это программа переписывания культурного кода украинцев.— Парламент Украины принял 19 октября в первом чтении законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории страны. Какое будущее ждет теперь православие на Украине?— Я не верю, что этот закон сможет ликвидировать УПЦ, даже в том виде, в котором его приняли. Не вижу, как его можно реализовать. Потому что УПЦ не является единой юридической структурой. Она представляет собой порядка 12 тысяч отдельных юридических лиц: монастыри, духовные училища, школы, приходы.Если это все запрещать, а делать это можно только в соответствии с законопроектом, который они приняли в первом чтении, — необходимо проводить экспертизу, выпускать судебные решения. Представьте 12 тысяч экспертиз и 12 тысяч судебных решений — это означало бы бюрократический коллапс.Когда новый закон приняли, я сразу подумал, что задачей ставили возможный шантаж украинской церкви. Дескать, либо вливаетесь в ПЦУ, проклинаете патриарха Кирилла, заявляете о выходе из РПЦ, либо мы вас запретим. Также, возможно, (что более вероятно) киевский режим хотел создать видимость работы. На фронте властям похвалиться нечем: наступление провалено, денег американцы не дают, и очевидно, что ситуация с украинским кейсом идет к печальному завершению. Если на поле боя показать нечего, значит, надо показать внутри, что «мы боремся с Россией». Вот и приняли в первом чтении запрет УПЦ. До Нового года обещали заголосовать во втором чтении и подписать у президента. Но этого, я уверен, не будет. Скорее всего, церковный вопрос отложат в долгий ящик.— Почему вы считаете, что закон о запрете УПЦ не подпишут до Нового года?— К весне им будет совсем не до этого — начнутся глобальные процессы на Украине. Тем более что ряд депутатов обратились в Венецианскую комиссию на предмет соответствия международным нормам права о защите прав человека на свободу вероисповедания. Вердикт комиссии будет вполне понятным.Церковь на Украине преследуют и без закона. Например, местные власти при поддержке раскольников, боевиков из разного рода нацистских формирований типа «Правого сектора», «Азова» [обе организации запрещены в России] приходят, захватывают храмы, вышвыривают людей, избивают духовенство и верующих. Пресса денно и нощно работает над очернением имиджа канонической УПЦ. Поэтому и украинское население подготовлено к бесчинствам против церкви.— То есть население Украины поддерживает такие истории?— Население в основной своей массе вообще не разбирается в богословских вопросах, не понимает, что такое церковь и какая разница между раскольниками и канонической церковью. На Украине, как и в России, 5–10% воцерковленных людей от общего числа населения. На Западной Украине таких людей больше в силу того, что это сельский регион, — преданность традициям в такой местности всегда сильнее.— Как происходит антицерковная подготовка населения?— Например, вечером вы решили посмотреть новости. Включаете телеканал «1+1» или ТСН, и там вам рассказывают историю о том, что священники Украинской православной церкви в Крыму в раке с мощами [ковчег с мощами святых, изготавливаемый обычно в форме гроба] перевозили оружие.Я четко помню подобный сюжет из 2017 года — кампания по очернению УПЦ не сейчас началась. Если вы человек невоцерковленный, то вряд ли знаете, что такое рака и сколько туда гипотетически может вместиться оружия. Но связка «оружие — вражеская церковь» будет работать для населения безотказно.Или другой случай, имевший место в прошлом году, приблизительно в конце ноября-декабря в Черновицкой епархии. Служба безопасности Украины (СБУ) приехала туда с обыском. Через несколько часов в издательстве «Левый берег», которое возглавляет известный враг УПЦ Соня Кошкина, появилось сообщение о том, что будто бы секретаря Черновицкой епархии агенты спецслужбы застали в постели с мальчиком.Мы довольно часто слышим подобные мифы о церкви: что, дескать, попы ездят на мерседесах, монахи привержены гомосексуализму и педофилии. А тут еще нам подают новости, что якобы попы м…ской церкви детей насилуют.Такого насмотришься — конечно, завтра пойдешь захватывать храм, бить верующих и священников. Это будут для тебя враги. И не важно, что эти люди с тобой в одном селе росли, ты их знаешь с детства; что этот священник тебя крестил и венчал.— Вот как работает украинская пропаганда…— Конечно. Из того, что еще помню, будучи на Украине: в прошлом году, как раз после обыска в Черновцах, Евгением Кошевым и Александром Пикаловым из «95-го квартала» был снят жуткий ролик, оскорбляющий УПЦ и верующих, где священников опять же выставили гомосексуалистами и хапугами.Все это несмотря на то, что Кошевой регулярно посещал храм на Подоле (церковь Ильи Пророка) и Киево-Печерскую лавру. Но это не помешало ему плюнуть на церковь.Подобных случае, к сожалению, очень много. Вспомните, как раскольники захватили собор в Хмельницком в честь Казанской иконы Божьей Матери. Стоит дьякон, читает Евангелие, в храм заходит человек, одетый в камуфляж (причем не имеющий отношение ни к теробороне, ни к СБУ) и выбивает из рук священнослужителя книгу.Конечно же, алтарники и прихожане этого преступника скрутили и выпроводили из храма. Но местная украинская пресса тут же опубликовала статьи о том, что якобы в храме м…ской церкви избивают защитников украинского государства. Это все произошло утром на службе. А к вечеру у храма образовалась толпа всякого рода фанатиков, которые под крики «геть УПЦ — ФСБ», «геть московських попив» захватили здание.В Черновицкой области еще был случай, когда человек из тех мест погиб на фронте. В селе один храм, на который претендуют и община канонической УПЦ, и раскольники. Во избежание конфликта было решено, что покойного в храм заносить и отпевать не будут. Но на похоронах присутствовала тероборона, люди из националистических формирований, из ВСУ, которые начали скандировать «захистника в храм».По итогу это было подано людям из серии «посмотрите, что делают м.. кие попы с нашими воинами».— Но ведь есть же священники УПЦ, которые говорят правду, призывают сохранить православие на Украине. Почему их не слышат?— Об этом говорил и я на нашем церковном канале на Украине в течение трех последних лет. И вынужден был уехать, поскольку был предупрежден о том, что против меня могут возбудить дело по 161-й статье: за разжигание межконфессиональной розни.Хотя я называл униата униатом, а раскольника раскольником; объяснял, что есть раскол и как это нарушает апостольские правила и постановления Вселенских соборов. И что нельзя церковь создать, как партию, нельзя собрать президиум, утвердить устав и сказать: «Мы церковь».Церковь основал Иисус Христос. Но если ты такое публично скажешь, СБУ инициирует лингвистическую экспертизу, которую проведет аккредитованный ею специалист и, конечно же, напишет заключение, что в словах есть разжигание [межконфессиональной розни]. И ты уедешь в места не столь отдаленные на 5–8 лет по соответствующей статье.С начала спецоперации Росси на Украине (СВО) против священников УПЦ и епископата было возбуждено около 60 уголовных дел.Отца Онуфрия забрали с Житомирщины сотрудники теробороны, и он не вернулся. Митрополиту Тульчинкому Ионафану суд вынес приговор на 5 лет, который сейчас пытаются обжаловать, проходят кассационные инстанции. Против митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, СБУ открыла дело вообще на основании телефонного разговора.Под домашним арестом находится митрополит Черкасский и Каневский Феодосий — один из умнейших и достойнейших архиереев УПЦ, человек твердых убеждений и высоко образованный. Он преподавал в Академии, где я учился, этическое богословие.Конечно, про все бесчинства против православия священники старались говорить, но это все разбивается об официальную пропаганду. Что-то противопоставить телевизору сложно.Единственное, где ты можешь высказаться честно — это амвон [возвышенная площадка в церкви перед иконостасом]. Но многие священники боятся сказать правду и там, в силу того что это угрожает им уголовным преследованием. — Почему международное сообщество молчит? Или ему плевать, что священников сажают, храмы разоряют, верующих бьют на Украине?— Международное сообщество — понятие абстрактное. К тому же все дела украинской власти не в последнюю очередь происходят по заказу Госдепа США и Британских островов.Например, американский госсекретарь (2018–2021 гг.) Майк Помпео и посол по особым поручениям Госдепа Сэм Браунбек лично уговаривали предстоятелей поместных православных церквей признать ПЦУ и даже угрожали им. В частности, Помпео угрожал патриарху Антиохийскому Иоанну Х: если он не признает ПЦУ, то американцы ему устроят проблему в Ливанской митрополии.Многие международные организации тем или иным образом либо финансируются США, либо как-то зависят от Штатов и Британии. И что они скажут? Конечно, только то, что патроны закажут.Во-вторых, что могут международные организации? Например, большая и серьезная Организация Объединённых Наций (ООН) за последние 30 лет какие события предотвратила? Югославские войны 1991–2001 годов? Бомбардировки в Косово в 1999 году? Вооруженный конфликт в Ираке в 2003–2011 годах? Войну в Ливии 2010-х годов?Все мы помним знаменитую пробирку Пауэлла, которой он потрясал: оказалось, что американцы разгромили суверенную страну, ввергли ее в пучину гражданской войны, а никакого оружия массового поражения там так и не нашли. Кто за это ответил? Никто.— Среди экспертного сообщества все чаще высказывается мнение, что война с Церковью на Украине — часть западного проекта по созданию единой религии. И что с этим делать?— Более того. Это то же самое, что происходит с календарем. Все действия направлены на то, чтобы из православных украинцев сделать что-то католическое либо протестантское, чтобы украинский народ забыл о своих корнях. Нас стравливают, но что нам делить?Если задуматься, у нас же общая купель Владимирова Крещения, один народ от Карпат до Камчатки. Есть Киево-Печерская лавра, где лежат мощи Ильи Муромца из города Муром, который находится на территории современной России.Есть церковь, которая утверждает истину о том, что мы едины, мы есть Святая Русь. Если она говорит «не убий», как украинца из Львова направить на уничтожение украинца в Донецке? Это невозможно. На основании всего этого [Западу] превратить Украину в торпеду против России сложнее.И вот поэтому они начинают переписывать русскую историю, менять духовный код нации — для того, чтобы украинец праздновал Рождество по новому стилю 25 декабря, как в Европе, а не как русские — 7 января. Ведь необходимо создавать различия, оторвать украинцев от УПЦ и таким образом от единой Великой Руси.— Почему Зеленский так активен на религиозном фронте? Он же сына крестил в Украинской православной церкви...— Знаете, многие относятся к крещению и венчанию как к красивому ритуалу. Или делают это, чтобы ребеночек ночью не плакал: надо его покрестить и талисман ему на шею какой-то повесить, чтобы энергетика плохая к нему не цеплялась.Что касается самого Зеленского, то ведь он некрещеный. Кошевой, который церковь посещает, и тот ролики снимает похабные, как я выше сказал, а чего ждать от некрещеного человека?— Киев рвет все исторические, экономические каналы, которые духовно связывали Украину и Россию. Можно это как-то остановить?— Думаю, я не сделаю открытия, если скажу, что Украинскую православную церковь не спасут ни международные организации, ни попытки обращаться в украинские суды. Единственное, что может сохранить православие на Украине, лучшие миссионеры в Украине сейчас — это русские солдаты. По-другому никак.Поэтому для того, чтобы мы больше не столкнулись с попытками создать на Украине враждебное России государство, с попытками превратить украинцев в русофобов — для этого России и в частности РПЦ необходимо работать над миссионерством. В том числе подумать над тем, каким образом и что мы будем говорить, предлагать людям на Украине.
https://ukraina.ru/20231106/1050788218.html
https://ukraina.ru/20231212/1051965926.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, православие, рождество, церковь, упц, украина, священник, раскольники, культура, религия, пропаганда, русская традиция
Интервью, Православие, Рождество, Церковь, УПЦ, Украина, священник, раскольники, культура, Религия, пропаганда, русская традиция

Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус Христос

06:33 25.12.2023 (обновлено: 06:48 25.12.2023)
 
© religionpravda.com.uaРуслан Калинчук интервью
Руслан Калинчук интервью
© religionpravda.com.ua
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Украина по науськиванию Запада порывает с православием и русской культурой. Это приведет страну к бюрократическому коллапсу.
О чем говорит перенос даты празднования Рождества Христова на Украине и почему инициирован переход на другой календарь в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
Президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года перенес празднование Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря в соответствии с григорианским календарем.
Россия перешла на григорианский календарь в официальном, светском плане в 1917 году. Русская православная церковь (РПЦ) при этом осталась в юлианском исчислении.
— Руслан, в этом году Украина впервые будет праздновать Рождество по новому стилю. О чем говорит перенос даты Рождества Христова на Украине с 7 января на 25 декабря?
— Праздновать будет не вся Украина. Праздновать будут униаты и раскольники, которые перешли на новый календарь. Но Украинская православная церковь (УПЦ), самая большая каноническая конфессия в стране, остается на старом календаре.
Что касается перехода — это достаточно трагический момент.
Главная задача служебного календаря не в том, чтобы он соответствовал какой-то астрономической точности, в том, чтобы со всем миром одинаково отмечать праздники и подготавливать человека к тому или иному событию духовной жизни.
При переходе на новый календарь, например, сокращается Петров пост и другие посты. Я думаю, это больше направлено на то, чтобы окончательно оторвать Украину от Великой Руси. Это программа переписывания культурного кода украинцев.
— Парламент Украины принял 19 октября в первом чтении законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории страны. Какое будущее ждет теперь православие на Украине?
— Я не верю, что этот закон сможет ликвидировать УПЦ, даже в том виде, в котором его приняли. Не вижу, как его можно реализовать. Потому что УПЦ не является единой юридической структурой. Она представляет собой порядка 12 тысяч отдельных юридических лиц: монастыри, духовные училища, школы, приходы.
Если это все запрещать, а делать это можно только в соответствии с законопроектом, который они приняли в первом чтении, — необходимо проводить экспертизу, выпускать судебные решения. Представьте 12 тысяч экспертиз и 12 тысяч судебных решений — это означало бы бюрократический коллапс.
Когда новый закон приняли, я сразу подумал, что задачей ставили возможный шантаж украинской церкви. Дескать, либо вливаетесь в ПЦУ, проклинаете патриарха Кирилла, заявляете о выходе из РПЦ, либо мы вас запретим.
Также, возможно, (что более вероятно) киевский режим хотел создать видимость работы. На фронте властям похвалиться нечем: наступление провалено, денег американцы не дают, и очевидно, что ситуация с украинским кейсом идет к печальному завершению.
Если на поле боя показать нечего, значит, надо показать внутри, что «мы боремся с Россией». Вот и приняли в первом чтении запрет УПЦ. До Нового года обещали заголосовать во втором чтении и подписать у президента. Но этого, я уверен, не будет.
Скорее всего, церковный вопрос отложат в долгий ящик.
— Почему вы считаете, что закон о запрете УПЦ не подпишут до Нового года?
— К весне им будет совсем не до этого — начнутся глобальные процессы на Украине. Тем более что ряд депутатов обратились в Венецианскую комиссию на предмет соответствия международным нормам права о защите прав человека на свободу вероисповедания. Вердикт комиссии будет вполне понятным.
Церковь на Украине преследуют и без закона. Например, местные власти при поддержке раскольников, боевиков из разного рода нацистских формирований типа «Правого сектора», «Азова» [обе организации запрещены в России] приходят, захватывают храмы, вышвыривают людей, избивают духовенство и верующих.
Пресса денно и нощно работает над очернением имиджа канонической УПЦ. Поэтому и украинское население подготовлено к бесчинствам против церкви.
Кирилл Фролов интервью
6 ноября, 15:31
Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на УкраинеШантаж СБУ в виде подозрения патриарху Кириллу приведет к обратному эффекту — Украинская православная церковь (УПЦ) уйдёт в катакомбы и непримиримую оппозицию к Зеленскому и США, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
— То есть население Украины поддерживает такие истории?
— Население в основной своей массе вообще не разбирается в богословских вопросах, не понимает, что такое церковь и какая разница между раскольниками и канонической церковью.
На Украине, как и в России, 5–10% воцерковленных людей от общего числа населения. На Западной Украине таких людей больше в силу того, что это сельский регион, — преданность традициям в такой местности всегда сильнее.
— Как происходит антицерковная подготовка населения?
— Например, вечером вы решили посмотреть новости. Включаете телеканал «1+1» или ТСН, и там вам рассказывают историю о том, что священники Украинской православной церкви в Крыму в раке с мощами [ковчег с мощами святых, изготавливаемый обычно в форме гроба] перевозили оружие.
Я четко помню подобный сюжет из 2017 года — кампания по очернению УПЦ не сейчас началась. Если вы человек невоцерковленный, то вряд ли знаете, что такое рака и сколько туда гипотетически может вместиться оружия. Но связка «оружие — вражеская церковь» будет работать для населения безотказно.
Или другой случай, имевший место в прошлом году, приблизительно в конце ноября-декабря в Черновицкой епархии. Служба безопасности Украины (СБУ) приехала туда с обыском. Через несколько часов в издательстве «Левый берег», которое возглавляет известный враг УПЦ Соня Кошкина, появилось сообщение о том, что будто бы секретаря Черновицкой епархии агенты спецслужбы застали в постели с мальчиком.
Мы довольно часто слышим подобные мифы о церкви: что, дескать, попы ездят на мерседесах, монахи привержены гомосексуализму и педофилии. А тут еще нам подают новости, что якобы попы м…ской церкви детей насилуют.
Такого насмотришься — конечно, завтра пойдешь захватывать храм, бить верующих и священников. Это будут для тебя враги. И не важно, что эти люди с тобой в одном селе росли, ты их знаешь с детства; что этот священник тебя крестил и венчал.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 13:34
СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в РовноСлужба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье Городокского Свято-Николаевского женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 12 декабря сообщили в Ровненской епархии УПЦ
— Вот как работает украинская пропаганда…
— Конечно. Из того, что еще помню, будучи на Украине: в прошлом году, как раз после обыска в Черновцах, Евгением Кошевым и Александром Пикаловым из «95-го квартала» был снят жуткий ролик, оскорбляющий УПЦ и верующих, где священников опять же выставили гомосексуалистами и хапугами.
Все это несмотря на то, что Кошевой регулярно посещал храм на Подоле (церковь Ильи Пророка) и Киево-Печерскую лавру. Но это не помешало ему плюнуть на церковь.
Подобных случае, к сожалению, очень много. Вспомните, как раскольники захватили собор в Хмельницком в честь Казанской иконы Божьей Матери. Стоит дьякон, читает Евангелие, в храм заходит человек, одетый в камуфляж (причем не имеющий отношение ни к теробороне, ни к СБУ) и выбивает из рук священнослужителя книгу.
Конечно же, алтарники и прихожане этого преступника скрутили и выпроводили из храма. Но местная украинская пресса тут же опубликовала статьи о том, что якобы в храме м…ской церкви избивают защитников украинского государства.
Это все произошло утром на службе. А к вечеру у храма образовалась толпа всякого рода фанатиков, которые под крики «геть УПЦ — ФСБ», «геть московських попив» захватили здание.
В Черновицкой области еще был случай, когда человек из тех мест погиб на фронте.
В селе один храм, на который претендуют и община канонической УПЦ, и раскольники. Во избежание конфликта было решено, что покойного в храм заносить и отпевать не будут. Но на похоронах присутствовала тероборона, люди из националистических формирований, из ВСУ, которые начали скандировать «захистника в храм».
По итогу это было подано людям из серии «посмотрите, что делают м.. кие попы с нашими воинами».
— Но ведь есть же священники УПЦ, которые говорят правду, призывают сохранить православие на Украине. Почему их не слышат?
— Об этом говорил и я на нашем церковном канале на Украине в течение трех последних лет. И вынужден был уехать, поскольку был предупрежден о том, что против меня могут возбудить дело по 161-й статье: за разжигание межконфессиональной розни.
Хотя я называл униата униатом, а раскольника раскольником; объяснял, что есть раскол и как это нарушает апостольские правила и постановления Вселенских соборов. И что нельзя церковь создать, как партию, нельзя собрать президиум, утвердить устав и сказать: «Мы церковь».
Церковь основал Иисус Христос. Но если ты такое публично скажешь, СБУ инициирует лингвистическую экспертизу, которую проведет аккредитованный ею специалист и, конечно же, напишет заключение, что в словах есть разжигание [межконфессиональной розни]. И ты уедешь в места не столь отдаленные на 5–8 лет по соответствующей статье.
С начала спецоперации Росси на Украине (СВО) против священников УПЦ и епископата было возбуждено около 60 уголовных дел.
Отца Онуфрия забрали с Житомирщины сотрудники теробороны, и он не вернулся. Митрополиту Тульчинкому Ионафану суд вынес приговор на 5 лет, который сейчас пытаются обжаловать, проходят кассационные инстанции. Против митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, СБУ открыла дело вообще на основании телефонного разговора.
Под домашним арестом находится митрополит Черкасский и Каневский Феодосий — один из умнейших и достойнейших архиереев УПЦ, человек твердых убеждений и высоко образованный. Он преподавал в Академии, где я учился, этическое богословие.
Конечно, про все бесчинства против православия священники старались говорить, но это все разбивается об официальную пропаганду. Что-то противопоставить телевизору сложно.
Единственное, где ты можешь высказаться честно — это амвон [возвышенная площадка в церкви перед иконостасом]. Но многие священники боятся сказать правду и там, в силу того что это угрожает им уголовным преследованием.
Игорь Друзь интервью
27 марта, 18:38
Игорь Друзь: Запад хочет заменить православие на Украине оккультно-политическим суррогатом
— Почему международное сообщество молчит? Или ему плевать, что священников сажают, храмы разоряют, верующих бьют на Украине?
— Международное сообщество — понятие абстрактное. К тому же все дела украинской власти не в последнюю очередь происходят по заказу Госдепа США и Британских островов.
Например, американский госсекретарь (2018–2021 гг.) Майк Помпео и посол по особым поручениям Госдепа Сэм Браунбек лично уговаривали предстоятелей поместных православных церквей признать ПЦУ и даже угрожали им. В частности, Помпео угрожал патриарху Антиохийскому Иоанну Х: если он не признает ПЦУ, то американцы ему устроят проблему в Ливанской митрополии.
Многие международные организации тем или иным образом либо финансируются США, либо как-то зависят от Штатов и Британии. И что они скажут? Конечно, только то, что патроны закажут.
Во-вторых, что могут международные организации? Например, большая и серьезная Организация Объединённых Наций (ООН) за последние 30 лет какие события предотвратила? Югославские войны 1991–2001 годов? Бомбардировки в Косово в 1999 году? Вооруженный конфликт в Ираке в 2003–2011 годах? Войну в Ливии 2010-х годов?
Все мы помним знаменитую пробирку Пауэлла, которой он потрясал: оказалось, что американцы разгромили суверенную страну, ввергли ее в пучину гражданской войны, а никакого оружия массового поражения там так и не нашли. Кто за это ответил? Никто.
— Среди экспертного сообщества все чаще высказывается мнение, что война с Церковью на Украине — часть западного проекта по созданию единой религии. И что с этим делать?
— Более того. Это то же самое, что происходит с календарем. Все действия направлены на то, чтобы из православных украинцев сделать что-то католическое либо протестантское, чтобы украинский народ забыл о своих корнях. Нас стравливают, но что нам делить?
Если задуматься, у нас же общая купель Владимирова Крещения, один народ от Карпат до Камчатки. Есть Киево-Печерская лавра, где лежат мощи Ильи Муромца из города Муром, который находится на территории современной России.
Есть церковь, которая утверждает истину о том, что мы едины, мы есть Святая Русь. Если она говорит «не убий», как украинца из Львова направить на уничтожение украинца в Донецке? Это невозможно. На основании всего этого [Западу] превратить Украину в торпеду против России сложнее.
И вот поэтому они начинают переписывать русскую историю, менять духовный код нации — для того, чтобы украинец праздновал Рождество по новому стилю 25 декабря, как в Европе, а не как русские — 7 января. Ведь необходимо создавать различия, оторвать украинцев от УПЦ и таким образом от единой Великой Руси.
— Почему Зеленский так активен на религиозном фронте? Он же сына крестил в Украинской православной церкви...
— Знаете, многие относятся к крещению и венчанию как к красивому ритуалу. Или делают это, чтобы ребеночек ночью не плакал: надо его покрестить и талисман ему на шею какой-то повесить, чтобы энергетика плохая к нему не цеплялась.
Что касается самого Зеленского, то ведь он некрещеный. Кошевой, который церковь посещает, и тот ролики снимает похабные, как я выше сказал, а чего ждать от некрещеного человека?
— Киев рвет все исторические, экономические каналы, которые духовно связывали Украину и Россию. Можно это как-то остановить?
— Думаю, я не сделаю открытия, если скажу, что Украинскую православную церковь не спасут ни международные организации, ни попытки обращаться в украинские суды. Единственное, что может сохранить православие на Украине, лучшие миссионеры в Украине сейчас — это русские солдаты. По-другому никак.
Поэтому для того, чтобы мы больше не столкнулись с попытками создать на Украине враждебное России государство, с попытками превратить украинцев в русофобов — для этого России и в частности РПЦ необходимо работать над миссионерством. В том числе подумать над тем, каким образом и что мы будем говорить, предлагать людям на Украине.
 
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