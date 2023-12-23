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Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО

Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО - 23.12.2023 Украина.ру

Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО

Миномётные расчёты десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ подавили огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-23T05:10

2023-12-23T05:10

2023-12-23T05:10

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"Миномётные расчёты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" – говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений полка ВДВ из Ставрополя разведка десантников получила с помощью БПЛА."Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до шести тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчёт за несколько минут приводит миномёт к бою и после этого беглым огнём уничтожает противника", - прокомментировали работу миномётчиков в оборонном ведомстве.

https://ukraina.ru/20231223/1052343939.html

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новости, россия, запорожское направление, вдв, ставропольский край, сво, миномет, всу, потери всу