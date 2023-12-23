Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО - 23.12.2023 Украина.ру
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Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО - 23.12.2023 Украина.ру
Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
Миномётные расчёты десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ подавили огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-23T05:10
2023-12-23T05:10
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"Миномётные расчёты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" – говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений полка ВДВ из Ставрополя разведка десантников получила с помощью БПЛА."Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до шести тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчёт за несколько минут приводит миномёт к бою и после этого беглым огнём уничтожает противника", - прокомментировали работу миномётчиков в оборонном ведомстве.
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новости, россия, запорожское направление, вдв, ставропольский край, сво, миномет, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожское направление, ВДВ, Ставропольский край, СВО, миномет, ВСУ, потери ВСУ

Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО

05:10 23.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Миномётные расчёты десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ подавили огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Миномётные расчёты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений полка ВДВ из Ставрополя разведка десантников получила с помощью БПЛА.
"Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до шести тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчёт за несколько минут приводит миномёт к бою и после этого беглым огнём уничтожает противника", - прокомментировали работу миномётчиков в оборонном ведомстве.
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