Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
Миномётные расчёты десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ подавили огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Миномётные расчёты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений полка ВДВ из Ставрополя разведка десантников получила с помощью БПЛА.
"Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до шести тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчёт за несколько минут приводит миномёт к бою и после этого беглым огнём уничтожает противника", - прокомментировали работу миномётчиков в оборонном ведомстве.
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