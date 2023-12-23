https://ukraina.ru/20231223/1052350996.html

ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на её территории – МИД

ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на её территории – МИД - 23.12.2023 Украина.ру

ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на её территории – МИД

Глава МИД Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила, что если российская сторона желает укрепления экономического сотрудничества с Банги путём добычи алмазов, необходимо вести переговоры с соответствующими республиканскими министерствами. Об этом она сказала в интервью РИА Новости

2023-12-23T04:12

2023-12-23T04:12

2023-12-23T04:14

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африка

россия

сотрудничество

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Министру был задан вопрос, планирует ли Банги вести переговоры с российскими компаниями об их участии в добыче алмазов в ЦАР."Любая страна, которая хочет помочь нам придать цену нашим ресурсам, чтобы позволить извлечь из этого выгоду, развивать нашу страну и получать преимущества, чтобы повысить уровень благосостояния населения ЦАР, - мы открыты к этому. Если Российская Федерация намерена укреплять своё дальнейшее экономическое сотрудничество путём добычи ресурсов - пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определённый набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами", - ответила Сильви Байпо-Темон.Посол России в ЦАР Александр Бикантов в феврале заявил, что российская сторона намерена помогать Центральноафриканской Республике легализовать экспорт своих алмазов.

https://ukraina.ru/20231215/1052138824.html

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новости, африка, россия, сотрудничество