Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 23.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 23.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 16 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-23T02:20
2023-12-23T02:20
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 45 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 16 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки в результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Кроме того, в Кировском районе Донецка пострадали пять сотрудников МЧС ДНР.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 142 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК

Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:20 23.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 16 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 45 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 16 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки в результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Кроме того, в Кировском районе Донецка пострадали пять сотрудников МЧС ДНР.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 142 единицы различных боеприпасов.
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