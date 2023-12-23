https://ukraina.ru/20231223/1052350338.html

Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 23.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 16 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-23T02:20

2023-12-23T02:20

2023-12-23T02:20

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 45 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 16 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки в результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Кроме того, в Кировском районе Донецка пострадали пять сотрудников МЧС ДНР.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 142 единицы различных боеприпасов.

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк