На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села - 23.12.2023 Украина.ру
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На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села
На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села - 23.12.2023 Украина.ру
На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села
Лишился своей работы из-за того, что встал на защиту советского монумента на котором была указана фамилия деда староста села Смыков во Львовской области Виталий Левицкий. Об этом сообщило издание Zaxid.Net
2023-12-23T01:30
2023-12-23T01:30
новости
украина
львов
декоммунизация
снос
памятник
великая отечественная война
красная армия
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По данным источника, решение об увольнении старосты принял Сокальский городской совет. Сразу после заседания местные активисты снесли памятник. Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил о старосте села Смыков, который взобрался на памятник в знак протеста против его сноса. Левицкий заявил, что борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений.Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.Взамен разрушенным памятникам, в регионе возводят новые монументы. Например, томосу.
https://ukraina.ru/20231205/1051757486.html
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новости, украина, львов, декоммунизация, снос, памятник, великая отечественная война, красная армия
Новости, Украина, Львов, декоммунизация, снос, памятник, Великая Отечественная война, Красная Армия

На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села

01:30 23.12.2023
 
памятник советскому воину во Львовской области
памятник советскому воину во Львовской области
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Лишился своей работы из-за того, что встал на защиту советского монумента на котором была указана фамилия деда староста села Смыков во Львовской области Виталий Левицкий. Об этом сообщило издание Zaxid.Net
По данным источника, решение об увольнении старосты принял Сокальский городской совет. Сразу после заседания местные активисты снесли памятник.
"Мы хотели с ним это решить по-хорошему... Там (под монументом — ред.) на самом деле есть какое-нибудь погребение. Но на памятнике написано "Погибшим односельчанам на фронтах Великой Отечественной войны"... Я предложил ему снести этот памятник, а после (завершения СВО — ред.) поставить на том месте крест. Левицкий на такое предложение не согласился", — заявил депутат Львовского облсовета Захар Миляник.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил о старосте села Смыков, который взобрался на памятник в знак протеста против его сноса. Левицкий заявил, что борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.
Взамен разрушенным памятникам, в регионе возводят новые монументы. Например, томосу.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 14:45
Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды
 
НовостиУкраинаЛьвовдекоммунизациясноспамятникВеликая Отечественная войнаКрасная Армия
 
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01:30На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села
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