На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села

Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификации

Большинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды