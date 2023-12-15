Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину
07:25 15.12.2023 (обновлено: 07:48 15.12.2023)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнос жилого дома по программе реновации на юго-востоке Москвы
Экс-премьер Украины Николай Азаров 14 декабря в соцсетях рассказал о старосте села Смыков Сокальской общины Львовской области Виталии Левицком, который защитил памятник советскому воину
"В село приехала техника, но староста своими действиями этого не допустил", - написал Азаров.
Он залез на памятник советскому воину и не дал его снести.
"Левицкий уверен, что снос памятника есть ни что иное, как акт уничтожения человеческой памяти, памяти погибших за свою землю, за своих детей. <...> Есть еще честные и отважные люди в Украине!”, - написал Азаров.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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