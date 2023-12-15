Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину - 15.12.2023 Украина.ру
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Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину
Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину - 15.12.2023 Украина.ру
Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину
Экс-премьер Украины Николай Азаров 14 декабря в соцсетях рассказал о старосте села Смыков Сокальской общины Львовской области Виталии Левицком, который защитил памятник советскому воину
2023-12-15T07:25
2023-12-15T07:48
памятник
снос
село
николай азаров
новости
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"В село приехала техника, но староста своими действиями этого не допустил", - написал Азаров.Он залез на памятник советскому воину и не дал его снести.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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памятник, снос, село, николай азаров, новости
памятник, снос, село, Николай Азаров, Новости

Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину

07:25 15.12.2023 (обновлено: 07:48 15.12.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнос жилого дома по программе реновации на юго-востоке Москвы
Снос жилого дома по программе реновации на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Экс-премьер Украины Николай Азаров 14 декабря в соцсетях рассказал о старосте села Смыков Сокальской общины Львовской области Виталии Левицком, который защитил памятник советскому воину
"В село приехала техника, но староста своими действиями этого не допустил", - написал Азаров.
Он залез на памятник советскому воину и не дал его снести.

"Левицкий уверен, что снос памятника есть ни что иное, как акт уничтожения человеческой памяти, памяти погибших за свою землю, за своих детей. <...> Есть еще честные и отважные люди в Украине!”, - написал Азаров.

Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 05:09
В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТРабочие, приступившие к демонтажу памятника Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы - руку солдата с пистолетом-пулемётом ППШ. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)
 
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