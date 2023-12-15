https://ukraina.ru/20231215/1052139064.html

Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину

Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину - 15.12.2023 Украина.ру

Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину

Экс-премьер Украины Николай Азаров 14 декабря в соцсетях рассказал о старосте села Смыков Сокальской общины Львовской области Виталии Левицком, который защитил памятник советскому воину

2023-12-15T07:25

2023-12-15T07:25

2023-12-15T07:48

памятник

снос

село

николай азаров

новости

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"В село приехала техника, но староста своими действиями этого не допустил", - написал Азаров.Он залез на памятник советскому воину и не дал его снести.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20231213/1052015765.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

памятник, снос, село, николай азаров, новости