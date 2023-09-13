Во Львовской области установили памятник томосу - 13.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230913/1049376882.html
Во Львовской области установили памятник томосу
Во Львовской области установили памятник томосу - 13.09.2023 Украина.ру
Во Львовской области установили памятник томосу
На территории церкви Воскресения Господня в селе Вижомля во Львовской области появился памятник томосу. Об этом на днях сообщил в соцсети Яворовский городской совет
2023-09-13T11:41
2023-09-13T11:43
томос
памятник
новости
львовская область
церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049376987_0:494:1536:1358_1920x0_80_0_0_232e9556cc67ab9c692dae98abab5dc8.jpg.webp
"Преосвященный архиепископ владыка Иаков вместе с настоятелем храма и священством освятил первый в Украине памятник, посвященный предоставлению томоса", - говорится в материале.Также раскольник наградил почетными грамотами благотворителей и архитекторов, приложивших усилия для создания памятника.Раскольническая так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Ее создание преподносил в качестве одного из своих главных достижений на посту главы государства пятый президент Украины Петр Порошенко. Данная структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.Единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.В 2022 году Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести, фактически объявив войну УПЦ МП.
https://ukraina.ru/20210324/1030926175.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049376987_0:350:1536:1502_1920x0_80_0_0_4815ff59a28a29429ba3fda49cedc749.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
томос, памятник, новости, львовская область, церковь
томос, памятник, Новости, Львовская область, Церковь

Во Львовской области установили памятник томосу

11:41 13.09.2023 (обновлено: 11:43 13.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Яворівська міська рада
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Яворівська міська рада
Читать в
На территории церкви Воскресения Господня в селе Вижомля во Львовской области появился памятник томосу. Об этом на днях сообщил в соцсети Яворовский городской совет
"Преосвященный архиепископ владыка Иаков вместе с настоятелем храма и священством освятил первый в Украине памятник, посвященный предоставлению томоса", - говорится в материале.
Также раскольник наградил почетными грамотами благотворителей и архитекторов, приложивших усилия для создания памятника.
Раскольническая так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Ее создание преподносил в качестве одного из своих главных достижений на посту главы государства пятый президент Украины Петр Порошенко.
Данная структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.
Единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
В 2022 году Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести, фактически объявив войну УПЦ МП.
Порошенко Волынская область
24 марта 2021, 10:44
«Готовьтесь на допрос!»: суд Киева обязал ГБР возобновить дело против Порошенко из-за томосаШевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) возобновить уголовное дело о разжигании межконфессиональной вражды экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook 23 марта
 
томоспамятникНовостиЛьвовская областьЦерковь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту
11:46Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
11:43МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
11:41Во Львовской области установили памятник томосу
11:17МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
11:13"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале
11:05Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
10:58Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти
10:37Владимир Ераносян о том, как ВСУ экологической катастрофой подготовили себе направление главного удара
10:35Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
10:24Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами
10:17Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
10:11Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации
10:06Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин
09:58"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом
09:56"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын
09:54Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ
09:50Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
09:41В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор
09:35"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь
Лента новостейМолния