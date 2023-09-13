Во Львовской области установили памятник томосу
11:41 13.09.2023 (обновлено: 11:43 13.09.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Яворівська міська рада
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Яворівська міська рада
На территории церкви Воскресения Господня в селе Вижомля во Львовской области появился памятник томосу. Об этом на днях сообщил в соцсети Яворовский городской совет
"Преосвященный архиепископ владыка Иаков вместе с настоятелем храма и священством освятил первый в Украине памятник, посвященный предоставлению томоса", - говорится в материале.
Также раскольник наградил почетными грамотами благотворителей и архитекторов, приложивших усилия для создания памятника.
Раскольническая так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Ее создание преподносил в качестве одного из своих главных достижений на посту главы государства пятый президент Украины Петр Порошенко.
Данная структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.
Единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
В 2022 году Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести, фактически объявив войну УПЦ МП.
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