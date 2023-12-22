https://ukraina.ru/20231222/1052333916.html

Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов

Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов - 22.12.2023 Украина.ру

Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов

В Крыму продолжается работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной жителям региона в результате организации водной блокады, сообщил 22 декабря спикер крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале

2023-12-22T13:30

2023-12-22T13:30

2023-12-22T13:30

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В Арбитражный суд Республики Крым поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики. Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром", сообщил Константинов.Предварительно ущерб, нанесенный крымским предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Константинов также подчеркнул, что любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела.Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоялось 31 июля в Арбитражном суде.

https://ukraina.ru/20231005/1049935032.html

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новости, россия, крым, владимир константинов, суд, водная блокада, иск