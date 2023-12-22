Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов - 22.12.2023 Украина.ру
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Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов
Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов - 22.12.2023 Украина.ру
Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов
В Крыму продолжается работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной жителям региона в результате организации водной блокады, сообщил 22 декабря спикер крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале
2023-12-22T13:30
2023-12-22T13:30
новости
россия
крым
владимир константинов
суд
водная блокада
иск
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В Арбитражный суд Республики Крым поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики. Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром", сообщил Константинов.Предварительно ущерб, нанесенный крымским предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Константинов также подчеркнул, что любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела.Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоялось 31 июля в Арбитражном суде.
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новости, россия, крым, владимир константинов, суд, водная блокада, иск
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, Суд, водная блокада, иск

Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов

13:30 22.12.2023
 
© Константинов | Крым Z телеграм-канал
© Константинов | Крым Z телеграм-канал
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В Крыму продолжается работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной жителям региона в результате организации водной блокады, сообщил 22 декабря спикер крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале
В Арбитражный суд Республики Крым поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики.

Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром", сообщил Константинов.

Предварительно ущерб, нанесенный крымским предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей.
"Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы", - написал глава крымского парламента.
Константинов также подчеркнул, что любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела.
Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоялось 31 июля в Арбитражном суде.
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НовостиРоссияКрымВладимир КонстантиновСудводная блокадаиск
 
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