Крымские предприятия подали иски к Украине на 2,5 трлн рублей - Константинов
© Константинов | Крым Z телеграм-канал
© Константинов | Крым Z телеграм-канал
В Крыму продолжается работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной жителям региона в результате организации водной блокады, сообщил 22 декабря спикер крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале
В Арбитражный суд Республики Крым поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики.
Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром", сообщил Константинов.
Предварительно ущерб, нанесенный крымским предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей.
Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром", сообщил Константинов.
Предварительно ущерб, нанесенный крымским предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей.
"Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы", - написал глава крымского парламента.
Константинов также подчеркнул, что любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела.
Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоялось 31 июля в Арбитражном суде.
5 октября, 14:59Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - КонстантиновВ Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. Об этом 5 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телегарм-канале