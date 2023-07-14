"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов - 14.07.2023 Украина.ру
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"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов
"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов - 14.07.2023 Украина.ру
"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов
Первое слушание по делу о водной блокаде Крымского полуострова Украиной назначено на 31 июля. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в телеграм
2023-07-14T12:18
2023-07-14T12:18
новости
крым
водная блокада
северо-крымский канал
владимир константинов
суд
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Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде, написал Константинов. К судебному процессу могут привлечь третьи лица, в том числе Госсовет Республики Крым. Крымские власти составят типовое исковое заявление для предпринимателей и крупного бизнеса. Например, свои требования смогут заявить такие предприятия, как Крымский содовый завод или "Титан" на севере Крыма (город Армянск). Константинов пообещал подсчитать до копейки ущерб, нанесенный Украиной. Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб из-за водной блокады полуострова. Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.Замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов подсчитал, что ущерб Крыму от водной блокады составил 1 трлн руб, если к иску присоединятся пострадавшие частные организации и предприниматели Крыма.В мае 2014 года со стороны Украины была перекрыта подача воды по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. В сентябре 2015 года власти "незалежной" объявили полуострову еще и продовольственную блокаду, заворачивая на границе грузовой транспорт.В ночь на 22 ноября 2015 года были подорваны все четыре линии электропередач на границе с полуостровом. Во всех населенных пунктах Крыма пропало электричество. Почти 2 млн крымчан остались без энергоснабжения. Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС.
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новости, крым, водная блокада, северо-крымский канал, владимир константинов, суд
Новости, Крым, водная блокада, Северо-Крымский канал, Владимир Константинов, Суд

"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов

12:18 14.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Первое слушание по делу о водной блокаде Крымского полуострова Украиной назначено на 31 июля. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в телеграм
Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде, написал Константинов. К судебному процессу могут привлечь третьи лица, в том числе Госсовет Республики Крым.
Крымские власти составят типовое исковое заявление для предпринимателей и крупного бизнеса. Например, свои требования смогут заявить такие предприятия, как Крымский содовый завод или "Титан" на севере Крыма (город Армянск). Константинов пообещал подсчитать до копейки ущерб, нанесенный Украиной.
"Со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы в полном объёме взыскать компенсацию с этой банды", - подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб из-за водной блокады полуострова. Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.
Замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов подсчитал, что ущерб Крыму от водной блокады составил 1 трлн руб, если к иску присоединятся пострадавшие частные организации и предприниматели Крыма.
В мае 2014 года со стороны Украины была перекрыта подача воды по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. В сентябре 2015 года власти "незалежной" объявили полуострову еще и продовольственную блокаду, заворачивая на границе грузовой транспорт.
В ночь на 22 ноября 2015 года были подорваны все четыре линии электропередач на границе с полуостровом. Во всех населенных пунктах Крыма пропало электричество. Почти 2 млн крымчан остались без энергоснабжения. Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС.
Владимир Константинов
9 июля, 11:43
Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, сообщили журналисты РИА Новости
 
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