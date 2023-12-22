https://ukraina.ru/20231222/1052331629.html

Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии

Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии - 22.12.2023 Украина.ру

Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии

Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии

2023-12-22T12:29

2023-12-22T12:29

2023-12-22T12:29

новости

россия

росгвардия

дискредитация вс рф

совет федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052331188_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_ebaae5e55dc3a1488ecd1ab41dab742e.jpg

За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии теперь может наступить административная и уголовная ответственность.Один из законов вносит правки в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Устанавливается уголовная ответственность за фейки о Росгвардии. Соответствующая статья УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Уголовная ответственность сейчас наступает только за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.Вторым законом вносятся изменения в КоАП РФ. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за такое правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.

https://ukraina.ru/20230627/1047577174.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, росгвардия, дискредитация вс рф, совет федерации