Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии
Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии
За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии теперь может наступить административная и уголовная ответственность.
Один из законов вносит правки в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Устанавливается уголовная ответственность за фейки о Росгвардии. Соответствующая статья УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Уголовная ответственность сейчас наступает только за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Вторым законом вносятся изменения в КоАП РФ. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за такое правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.
Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.