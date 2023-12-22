Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии - 22.12.2023 Украина.ру
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Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии
Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии - 22.12.2023 Украина.ру
Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии
Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии
2023-12-22T12:29
2023-12-22T12:29
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За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии теперь может наступить административная и уголовная ответственность.Один из законов вносит правки в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Устанавливается уголовная ответственность за фейки о Росгвардии. Соответствующая статья УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Уголовная ответственность сейчас наступает только за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.Вторым законом вносятся изменения в КоАП РФ. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за такое правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.
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новости, россия, росгвардия, дискредитация вс рф, совет федерации
Новости, Россия, Росгвардия, Дискредитация ВС РФ, Совет Федерации

Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию Росгвардии

12:29 22.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии
За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии теперь может наступить административная и уголовная ответственность.
Один из законов вносит правки в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Устанавливается уголовная ответственность за фейки о Росгвардии. Соответствующая статья УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Уголовная ответственность сейчас наступает только за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Вторым законом вносятся изменения в КоАП РФ. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за такое правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.
Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.
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