Новый глава МИД Польши приехал на Украину
Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский свой первый заграничный визит совершает на Украину. Об этом он сообщил 22 декабря в соцсети X
Политик опубликовал свою фотографию на фоне киевских улиц с подписью: "Первый заграничный визит; Я уже на месте".
При этом министр не указал, куда именно приехал. Украинский новостной портал Liga.net утверждает, что снимок Сикорского сделан в центре Киева в районе Михайловского собора.
В середине месяца Сикорский был приведен к присяге.
До этого он уже занимал должность министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска. Из-за ярко выраженной антироссийской позиции его часто называли "антироссийским ястребом".