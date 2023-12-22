Новый глава МИД Польши приехал на Украину - 22.12.2023 Украина.ру
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Новый глава МИД Польши приехал на Украину
Новый глава МИД Польши приехал на Украину - 22.12.2023 Украина.ру
Новый глава МИД Польши приехал на Украину
Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский свой первый заграничный визит совершает на Украину. Об этом он сообщил 22 декабря в соцсети X
2023-12-22T12:23
2023-12-22T12:23
польша
министр
сикорский
украина
новости
зарубежье
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Политик опубликовал свою фотографию на фоне киевских улиц с подписью: "Первый заграничный визит; Я уже на месте".При этом министр не указал, куда именно приехал. Украинский новостной портал Liga.net утверждает, что снимок Сикорского сделан в центре Киева в районе Михайловского собора.В середине месяца Сикорский был приведен к присяге.До этого он уже занимал должность министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска. Из-за ярко выраженной антироссийской позиции его часто называли "антироссийским ястребом".
https://ukraina.ru/20231213/1052077230.html
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польша, министр, сикорский, украина, новости, зарубежье
Польша, министр, Сикорский, Украина, Новости, Зарубежье

Новый глава МИД Польши приехал на Украину

12:23 22.12.2023
 
© Украина.ру / МурзинаСикорский
Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Украина.ру / Мурзина
Читать в
Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский свой первый заграничный визит совершает на Украину. Об этом он сообщил 22 декабря в соцсети X
Политик опубликовал свою фотографию на фоне киевских улиц с подписью: "Первый заграничный визит; Я уже на месте".
При этом министр не указал, куда именно приехал. Украинский новостной портал Liga.net утверждает, что снимок Сикорского сделан в центре Киева в районе Михайловского собора.
В середине месяца Сикорский был приведен к присяге.
До этого он уже занимал должность министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска. Из-за ярко выраженной антироссийской позиции его часто называли "антироссийским ястребом".
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 17:24
Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцамПолитика Польши на украинском направлении определяется не столько в Варшаве, сколько в Брюсселе и Вашингтоне. Это придётся учитывать новому польскому премьер-министру Дональду Туску
 
ПольшаминистрСикорскийУкраинаНовостиЗарубежье
 
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