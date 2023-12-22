Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России - 22.12.2023 Украина.ру
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Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России - 22.12.2023 Украина.ру
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России
Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 22 декабря "Интерфакс"
2023-12-22T11:39
2023-12-22T11:39
нато
сергей рябков
россия
новости
безопасность
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"Без этого нельзя говорить не то что о нашей безопасности, но даже о прекращении специальной военной операции", - сказал замминистра.Отвечая на вопрос, нужно ли расформировать НАТО для обеспечения безопасности РФ, Рябков отметил, что "мы не можем своей волей в этом плане что-то изменить". Однако Россия констатирует очевидную вещь, что расширение НАТО "всегда равнозначно нанесению ущерба нашим интересам, интересам нашей безопасности"."То, как это воспринимается внутри НАТО, чем движимы государства, которые вступают туда, нас мало заботит. Мы никогда не сойдемся с западным блоком в оценках и в понимании, и в трактовке причин и последствий этого. &lt;...&gt; Недоговороспособность Североатлантического альянса, по крайней мере, во взаимоотношениях с нами, - это просто ключевая его характеристика. Блок - источник угроз и источник давления, не более того", - сказал замминистра.
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нато, сергей рябков, россия, новости, безопасность
НАТО, Сергей Рябков, Россия, Новости, безопасность

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России

11:39 22.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 22 декабря "Интерфакс"
"Без этого нельзя говорить не то что о нашей безопасности, но даже о прекращении специальной военной операции", - сказал замминистра.
Отвечая на вопрос, нужно ли расформировать НАТО для обеспечения безопасности РФ, Рябков отметил, что "мы не можем своей волей в этом плане что-то изменить".
Однако Россия констатирует очевидную вещь, что расширение НАТО "всегда равнозначно нанесению ущерба нашим интересам, интересам нашей безопасности".
"То, как это воспринимается внутри НАТО, чем движимы государства, которые вступают туда, нас мало заботит. Мы никогда не сойдемся с западным блоком в оценках и в понимании, и в трактовке причин и последствий этого. <...> Недоговороспособность Североатлантического альянса, по крайней мере, во взаимоотношениях с нами, - это просто ключевая его характеристика. Блок - источник угроз и источник давления, не более того", - сказал замминистра.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 04:20
Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – БалицкийУсловием для начала переговоров с Украиной является полная капитуляция войск киевского режима и отвод сил НАТО от границ России, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
 
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