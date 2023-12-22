https://ukraina.ru/20231222/1052330277.html
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России - 22.12.2023 Украина.ру
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России
Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 22 декабря "Интерфакс"
2023-12-22T11:39
2023-12-22T11:39
2023-12-22T11:39
нато
сергей рябков
россия
новости
безопасность
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"Без этого нельзя говорить не то что о нашей безопасности, но даже о прекращении специальной военной операции", - сказал замминистра.Отвечая на вопрос, нужно ли расформировать НАТО для обеспечения безопасности РФ, Рябков отметил, что "мы не можем своей волей в этом плане что-то изменить". Однако Россия констатирует очевидную вещь, что расширение НАТО "всегда равнозначно нанесению ущерба нашим интересам, интересам нашей безопасности"."То, как это воспринимается внутри НАТО, чем движимы государства, которые вступают туда, нас мало заботит. Мы никогда не сойдемся с западным блоком в оценках и в понимании, и в трактовке причин и последствий этого. <...> Недоговороспособность Североатлантического альянса, по крайней мере, во взаимоотношениях с нами, - это просто ключевая его характеристика. Блок - источник угроз и источник давления, не более того", - сказал замминистра.
https://ukraina.ru/20231221/1052290377.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, сергей рябков, россия, новости, безопасность
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России
Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 22 декабря "Интерфакс"
"Без этого нельзя говорить не то что о нашей безопасности, но даже о прекращении специальной военной операции", - сказал замминистра.
Отвечая на вопрос, нужно ли расформировать НАТО для обеспечения безопасности РФ, Рябков отметил, что "мы не можем своей волей в этом плане что-то изменить".
Однако Россия констатирует очевидную вещь, что расширение НАТО "всегда равнозначно нанесению ущерба нашим интересам, интересам нашей безопасности".
"То, как это воспринимается внутри НАТО, чем движимы государства, которые вступают туда, нас мало заботит. Мы никогда не сойдемся с западным блоком в оценках и в понимании, и в трактовке причин и последствий этого. <...> Недоговороспособность Североатлантического альянса, по крайней мере, во взаимоотношениях с нами, - это просто ключевая его характеристика. Блок - источник угроз и источник давления, не более того", - сказал замминистра.