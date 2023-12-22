https://ukraina.ru/20231222/1052330277.html

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России - 22.12.2023 Украина.ру

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России

Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 22 декабря "Интерфакс"

2023-12-22T11:39

2023-12-22T11:39

2023-12-22T11:39

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"Без этого нельзя говорить не то что о нашей безопасности, но даже о прекращении специальной военной операции", - сказал замминистра.Отвечая на вопрос, нужно ли расформировать НАТО для обеспечения безопасности РФ, Рябков отметил, что "мы не можем своей волей в этом плане что-то изменить". Однако Россия констатирует очевидную вещь, что расширение НАТО "всегда равнозначно нанесению ущерба нашим интересам, интересам нашей безопасности"."То, как это воспринимается внутри НАТО, чем движимы государства, которые вступают туда, нас мало заботит. Мы никогда не сойдемся с западным блоком в оценках и в понимании, и в трактовке причин и последствий этого. <...> Недоговороспособность Североатлантического альянса, по крайней мере, во взаимоотношениях с нами, - это просто ключевая его характеристика. Блок - источник угроз и источник давления, не более того", - сказал замминистра.

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нато, сергей рябков, россия, новости, безопасность