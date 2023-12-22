За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь - 22.12.2023 Украина.ру
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За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь
За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь - 22.12.2023 Украина.ру
За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь
В Погранкомитете Белоруссии рассказали, сколько граждан Украины сейчас находится в республике
2023-12-22T10:50
2023-12-22T10:50
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беженцы
украинские беженцы
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С 1 января 2023 года на территорию Белоруссии въехало 68 585 граждан Украины. Большая часть их прибыла в республику транзитом из Европы: Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь приехали 143 289 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 916, транзитом через Польшу — 95 721, через Литву — 27 166, через Латвию — 4 486 человек.
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новости, новости украины, белоруссия, беженцы, украинские беженцы, европа
Новости, Новости Украины, Белоруссия, беженцы, украинские беженцы, Европа

За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь

10:50 22.12.2023
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
В Погранкомитете Белоруссии рассказали, сколько граждан Украины сейчас находится в республике
С 1 января 2023 года на территорию Белоруссии въехало 68 585 граждан Украины. Большая часть их прибыла в республику транзитом из Европы:
  • через Польшу — 49 216,
  • через Литву — 17 016,
  • через Латвию — 2 327.
  • непосредственно через украинско-белорусскую границу в страну прибыли только 26 человек.
Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь приехали 143 289 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 916, транзитом через Польшу — 95 721, через Литву — 27 166, через Латвию — 4 486 человек.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 19:00
Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране Власти Норвегии приняли решение изменить условия приёма беженцев из Украины, оформляющих статус временной защиты, чтобы оборвать поток мигрантов, которые на сегодняшний день продолжают пребывать в страну. Об этом сообщает Норвежская государственная вещательная компания (NRK)
 
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