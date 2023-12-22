https://ukraina.ru/20231222/1052329503.html

За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь

За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь - 22.12.2023 Украина.ру

За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь

В Погранкомитете Белоруссии рассказали, сколько граждан Украины сейчас находится в республике

2023-12-22T10:50

2023-12-22T10:50

2023-12-22T10:50

новости

новости украины

белоруссия

беженцы

украинские беженцы

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102656/20/1026562027_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_68919a94a26824f044d73263fee1bd99.jpg

С 1 января 2023 года на территорию Белоруссии въехало 68 585 граждан Украины. Большая часть их прибыла в республику транзитом из Европы: Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь приехали 143 289 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 916, транзитом через Польшу — 95 721, через Литву — 27 166, через Латвию — 4 486 человек.

https://ukraina.ru/20231207/1051840128.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, белоруссия, беженцы, украинские беженцы, европа