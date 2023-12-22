https://ukraina.ru/20231222/1052324589.html
ВСУ обстреливают Кременную с позиций в частных сельских домах и подвалах – Марочко
ВСУ обстреливают Кременную с позиций в частных сельских домах и подвалах – Марочко - 22.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреливают Кременную с позиций в частных сельских домах и подвалах – Марочко
Боевики киевского режима оборудовали артиллерийские позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах посёлка Заречное (ДНР). Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-22T08:19
2023-12-22T08:19
2023-12-22T08:19
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"В населённом пункте Заречное (северо-западнее села Торского) украинские боевики оборудовали огневые точки для ствольной артиллерии. Позиции традиционно располагаются во дворах частных домовладений, а для укрытия используют подвалы. С этого направления неоднократно зафиксированы обстрелы населённого пункта Кременная и его окрестностей", - рассказал Марочко.Ранее эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил о подготовке диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом. Молодых людей от 16 лет в них по методичкам учат НАТО собирать из подручных материалов самодельные взрывные устройства, устанавливать минные заграждения, проводить разминирование.
https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html
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Новости, Россия, ДНР, ЛНР, ВСУ, артиллерия, Кременная, обстрелы, СВО
ВСУ обстреливают Кременную с позиций в частных сельских домах и подвалах – Марочко
Боевики киевского режима оборудовали артиллерийские позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах посёлка Заречное (ДНР). Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 декабря сообщает РИА Новости