https://ukraina.ru/20231222/1052324326.html

Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ

Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ - 22.12.2023 Украина.ру

Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ

Штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России

2023-12-22T07:45

2023-12-22T07:45

2023-12-22T08:14

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Огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, уточнили в ведомстве.В частности, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".Это уже второй опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, который взяли российские войска за последние сутки.

https://ukraina.ru/20231221/1052309226.html

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артемовск, новости, россия, всу, минобороны рф