Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ - 22.12.2023 Украина.ру
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Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ - 22.12.2023 Украина.ру
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ
Штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России
2023-12-22T07:45
2023-12-22T08:14
артемовск
новости
россия
всу
минобороны рф
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Огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, уточнили в ведомстве.В частности, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".Это уже второй опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, который взяли российские войска за последние сутки.
https://ukraina.ru/20231221/1052309226.html
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артемовск, новости, россия, всу, минобороны рф
Артемовск, Новости, Россия, ВСУ, Минобороны РФ

Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ

07:45 22.12.2023 (обновлено: 08:14 22.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России
Огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, уточнили в ведомстве.
В частности, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
Это уже второй опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, который взяли российские войска за последние сутки.
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