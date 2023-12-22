https://ukraina.ru/20231222/1052297735.html

Ставит на Трампа, готовится к выборам и продвигает традиционные ценности. Чем занимается Юлия Тимошенко

Ставит на Трампа, готовится к выборам и продвигает традиционные ценности. Чем занимается Юлия Тимошенко - 22.12.2023 Украина.ру

Ставит на Трампа, готовится к выборам и продвигает традиционные ценности. Чем занимается Юлия Тимошенко

На днях на Украине напомнила о себе бывший премьер-министр и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ввступив за традиционные ценности. В своем видеообращении она выступила против ЛГБТ* и заявила, что как только будет перезагрузка власти, "они все это отменят".

2023-12-22T07:26

2023-12-22T07:26

2023-12-22T07:26

эксклюзив

дональд трамп

украина

юлия тимошенко

батькивщина

лгбт

владимир зеленский

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"Есть только два пола - мужской и женский", сказала экс-премьер. Тимошенко также заявила о поддержке традиционных семейных ценностей и важности встречи с духовенством каждой конфессии.Ядром электората Тимошенко всегда были украинские крестьянки среднего и пожилого возраста, а эта категория населения обычно достаточно консервативно настроенная.Ее электорату всегда импонировал ее образ женщины с косой (а-ля Леся Украинка), как символ самой Украины, воплощенный бывшей днепропетровской комсомолкой Григян-Телегиной, взявшей фамилию мужа.Ее активизацию на политической сцене украинские эксперты расценили, как начало нового политического сезона, хотя Зеленский давеча и отменил выборы. Тем не менее, лидеры оставшихся партий уже стоят на низком старте, так как ожидают "слива" Зеленского его западными кураторами.И хотя Тимошенко вместе с лидерами других фракций в ноябре заявляла в Закарпатье, что во время войны выборов быть не должно, но опальный депутат Александр Дубинский считает их неискренними. "Когда Зеленский, Порошенко и Тимошенко подписывают пакт о ненападении, остается только дождаться, кого первого ударят ножом в спину", - пишет Дубинский."В медийную плоскость в преддверии возможных выборов в Украине понемногу возвращаются старые игроки. Тимошенко осознав, что радикально либеральная тема не нравится большинству в народе, играет против этого течения. Показывая, что она придерживается консервативных взглядов касаемо института семьи", - пишет украинский Telegram-канал "Наблюдатель". Авторы канала также подчеркивают, что Тимошенко рассчитывает получить немалое количество голосов. Ввиду того, что западные партнеры дистанцируются от Зеленского несмотря на его "прогибы" под диктуемые ими ценности, его токсичность дала возможность выйти из тени запасным игрокам.Ее фракция последнее время также активно выступала против легализации каннабиса. Фракция у нее достаточно послушная, хотя сама она ее называла "гадючником". Сейчас ее фракция активно выступает против продажи сельскохозяйственной земли в рамках так называемой земельной реформы. "Я очень прошу вас не игнорировать украинских аграриев, не игнорировать то, что они сегодня обескровлены, и поэтому не могут покупать землю. Не отдавайте землю на поругание спекулянтам и коррупционерам", - призывала на днях Тимошенко.В прошлом месяце "Батькивщина" также вступила в Центристско-демократический интернационал (IDC-CDI), объединяющий правоцентристский партии, включая партию нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана.Примечательно также, что на этой неделе депутатскую присягу принял новый член фракции "Батькивщины" Михаил Соколов** вместо сложившего мандат Виталия Данилова.Соколов известен как заказчик лоббистских услуг для лидера фракции – Юлии Тимошенко. У Михаила Соколова** большие связи с истеблишментом Республиканской партии США. Именно он организовал десятиминутную встречу Тимошенко с Трампом в 2017 и часовую аудиенцию с Майком Пенсом в 2018. Такую ротацию во фракции можно считать признаком того, что Тимошенко уже поставила на Дональда Трампа.Ранее в статье для The Economist Тимошенко призывала страны мира заключить новые соглашения о безопасности. В течение 2022 года Тимошенко в основном ездила по западным конференциям и давала интервью западным изданиям, в общих чертах требовала поддерживать Украину и создавать стабильный мировой порядок. Особого резонанса ее общие заявления не имели, а сами выступления были скорее оправданием для вояжей в Париж, на Кипр или в Афины. В начале 2023 года ее заметили на отдыхе в Дубаи.На прошлой неделе Тимошенко также отметилась заявлением, которое может встревожить западных кредиторов Зеленского. Она призвала списать с Украины все внешние и внутренние долги. "Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих долгов, не реструктуризации, я подчеркиваю. Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно", — заявила Юлия Владимировна. При всем популизме ее заявлений, такие призывы могут способствовать тому, что кредиторы еще больше прикрутят финансовый краник режиму Зеленского.Еще в 2020 году бывший министр экономики Тимофей Милованов жаловался, что МВФ не доверяет Украине именно из-за Тимошенко, которая "кинула" МВФ в 2008 году и поэтому кредиторы теперь больше условий и гарантий требуют.Месяц назад первая женщина на посту премьер-министра Украины отметила свое 63-летие, а недавно у нее родился третий внук.Ее активизация последнее время, скорее всего, связана с серьезными переменами, которые ждут украинскую и мировую политическую систему. У Тимошенко всегда было острое чутье, но хитрость, амбиции и жесткий прагматизм не позволили ей стать любимицей либерального Запада. Она еще попытается доказать, что ее рано списывать со счетов и отправлять на пенсию, но возможностей для перезагрузки власти, чтобы "отменить всё", как она обещает, у нее уже маловато.*Признана в России экстремистской организацией**Признан в России иноагентом

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эксклюзив, дональд трамп, украина, юлия тимошенко, батькивщина, лгбт, владимир зеленский