Украине дали отсрочку по выплате госдолга до 2027 года
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
Следующие четыре года Украина может не погашать свой государственный долг благодаря имениям в меморандуме "о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба". Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба украинского министерства финансов
"Сегодняшнее подписание позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года", – сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что подписантами документа выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. "
"Достижение сегодняшней договорённости о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов", – подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, такая отсрочка также является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов, предоставленной партнёрами Киева.
В октябре этого года минфин информировал о том, что совокупный государственный долг Украины побил исторический рекорд и составил 136,35 миллиардов долларов. По сравнению с сентябрём, сумма увеличилась на 2,72 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд прогнозировал рост госдолга Украины до 100,7% ВВП в 2025 году. По оценкам экономистов, в 2024 году госдолг Киева увеличится до 98,6% ВВП.