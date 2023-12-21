https://ukraina.ru/20231221/1052317527.html

Украине дали отсрочку по выплате госдолга до 2027 года

Украине дали отсрочку по выплате госдолга до 2027 года - 21.12.2023 Украина.ру

Украине дали отсрочку по выплате госдолга до 2027 года

Следующие четыре года Украина может не погашать свой государственный долг благодаря имениям в меморандуме "о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба". Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба украинского министерства финансов

2023-12-21T22:59

2023-12-21T22:59

2023-12-21T22:59

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Отмечается, что подписантами документа выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. "По его словам, такая отсрочка также является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов, предоставленной партнёрами Киева. В октябре этого года минфин информировал о том, что совокупный государственный долг Украины побил исторический рекорд и составил 136,35 миллиардов долларов. По сравнению с сентябрём, сумма увеличилась на 2,72 миллиарда долларов. Международный валютный фонд прогнозировал рост госдолга Украины до 100,7% ВВП в 2025 году. По оценкам экономистов, в 2024 году госдолг Киева увеличится до 98,6% ВВП.

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