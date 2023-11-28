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Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов

Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов - 28.11.2023 Украина.ру

Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов

В октябре этого года совокупный государственный долг Украины побил исторический рекорд и составил 136,35 миллиардов долларов. По сравнению с предыдущим месяцем, сумма увеличилась на 2,72 миллиарда долларов, передаёт министерство финансов Украины

2023-11-28T20:47

2023-11-28T20:47

2023-11-28T20:47

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украина

госдолг

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Уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. В октябре сумма госдолга страны увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,5715 трлн грн ($34,4 млрд). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, госдолг