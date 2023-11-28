Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов - 28.11.2023 Украина.ру
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Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов
Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов - 28.11.2023 Украина.ру
Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов
В октябре этого года совокупный государственный долг Украины побил исторический рекорд и составил 136,35 миллиардов долларов. По сравнению с предыдущим месяцем, сумма увеличилась на 2,72 миллиарда долларов, передаёт министерство финансов Украины
2023-11-28T20:47
2023-11-28T20:47
новости
украина
госдолг
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Уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. В октябре сумма госдолга страны увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,5715 трлн грн ($34,4 млрд). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.
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Новости, Украина, госдолг

Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов

20:47 28.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление В. Зеленского на заседании Рады
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В октябре этого года совокупный государственный долг Украины побил исторический рекорд и составил 136,35 миллиардов долларов. По сравнению с предыдущим месяцем, сумма увеличилась на 2,72 миллиарда долларов, передаёт министерство финансов Украины
"По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга) или 92,77 миллиарда долларов", – говорится в официальном сообщении ведомства.
Уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. В октябре сумма госдолга страны увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов.

"Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в пять триллионов гривен (137,5 миллиарда долларов), увеличившись (с февраля 2022 года) на 2,3 триллиона гривен (по итогам года ориентировочно до 90% ВВП). Госдолг растёт из-за необходимости покрытия дефицита бюджета воюющей страны", – заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,5715 трлн грн ($34,4 млрд). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.
 
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