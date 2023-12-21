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Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля

Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля - 21.12.2023 Украина.ру

Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля

СБУ намерена перенести военные действия как можно ближе к Кремлю. Об этом заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico

2023-12-21T13:58

2023-12-21T13:58

2023-12-21T13:58

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Глава СБУ заявил, что в 2024 году Владимира Путина ждут "сюрпризы". Украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и приблизить военные действия как можно ближе к Кремлю. Малюк намекнул, что в центре внимания будут объекты материально-технического снабжения и военные объекты на бывших территориях Украины, в том числе в Крыму и на Черном море.Надежды возлагаются дроны Sea Baby, которые по-украински называется "малюками", что означает "малыш". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение."С помощью этих "ребят" мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", — сказал Малюк. По его словам, в этом году дроны поразили два ракетоносца, танкер, десантный корабль, а также повредили большой военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль."При планировании и подготовке спецоперации СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью по нормам международного права, — оправдался Малюк. – России следует подготовиться к удару".

https://ukraina.ru/20231207/1051836225.html

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новости, новости украины, сбу, кремль, шпионаж