https://ukraina.ru/20231221/1052303181.html
Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля
Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля - 21.12.2023 Украина.ру
Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля
СБУ намерена перенести военные действия как можно ближе к Кремлю. Об этом заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico
2023-12-21T13:58
2023-12-21T13:58
2023-12-21T13:58
новости
новости украины
сбу
кремль
шпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050411148_0:272:852:751_1920x0_80_0_0_71679794d74f036add7276d6b035aa07.jpg
Глава СБУ заявил, что в 2024 году Владимира Путина ждут "сюрпризы". Украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и приблизить военные действия как можно ближе к Кремлю. Малюк намекнул, что в центре внимания будут объекты материально-технического снабжения и военные объекты на бывших территориях Украины, в том числе в Крыму и на Черном море.Надежды возлагаются дроны Sea Baby, которые по-украински называется "малюками", что означает "малыш". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение."С помощью этих "ребят" мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", — сказал Малюк. По его словам, в этом году дроны поразили два ракетоносца, танкер, десантный корабль, а также повредили большой военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль."При планировании и подготовке спецоперации СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью по нормам международного права, — оправдался Малюк. – России следует подготовиться к удару".
https://ukraina.ru/20231207/1051836225.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050411148_0:151:852:790_1920x0_80_0_0_ad82d4904cc60cad7067ce33bda05850.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, сбу, кремль, шпионаж
Новости, Новости Украины, СБУ, Кремль, шпионаж
Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля
СБУ намерена перенести военные действия как можно ближе к Кремлю. Об этом заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico
Глава СБУ заявил, что в 2024 году Владимира Путина ждут "сюрпризы". Украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и приблизить военные действия как можно ближе к Кремлю.
"Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы, — заявил генерал-майор Василий Малюк.
Малюк намекнул, что в центре внимания будут объекты материально-технического снабжения и военные объекты на бывших территориях Украины, в том числе в Крыму и на Черном море.
"СБУ наносит точечные удары врагу иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ и приближает нашу победу", — сказал Малюк.
Надежды возлагаются дроны Sea Baby, которые по-украински называется "малюками", что означает "малыш". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение.
"С помощью этих "ребят" мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", — сказал Малюк. По его словам, в этом году дроны поразили два ракетоносца, танкер, десантный корабль, а также повредили большой военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль.
"При планировании и подготовке спецоперации СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью по нормам международного права, — оправдался Малюк. – России следует подготовиться к удару".