Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля - 21.12.2023 Украина.ру
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Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля
Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля - 21.12.2023 Украина.ру
Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля
СБУ намерена перенести военные действия как можно ближе к Кремлю. Об этом заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico
2023-12-21T13:58
2023-12-21T13:58
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Глава СБУ заявил, что в 2024 году Владимира Путина ждут "сюрпризы". Украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и приблизить военные действия как можно ближе к Кремлю. Малюк намекнул, что в центре внимания будут объекты материально-технического снабжения и военные объекты на бывших территориях Украины, в том числе в Крыму и на Черном море.Надежды возлагаются дроны Sea Baby, которые по-украински называется "малюками", что означает "малыш". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение."С помощью этих "ребят" мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", — сказал Малюк. По его словам, в этом году дроны поразили два ракетоносца, танкер, десантный корабль, а также повредили большой военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль."При планировании и подготовке спецоперации СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью по нормам международного права, — оправдался Малюк. – России следует подготовиться к удару".
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Новости, Новости Украины, СБУ, Кремль, шпионаж

Глава СБУ грозит ударить Россию "иглой в сердце" Кремля

13:58 21.12.2023
 
© Служба безопасности УкраиныКибердепартамент СБУ
Кибердепартамент СБУ
© Служба безопасности Украины
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СБУ намерена перенести военные действия как можно ближе к Кремлю. Об этом заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico
Глава СБУ заявил, что в 2024 году Владимира Путина ждут "сюрпризы". Украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и приблизить военные действия как можно ближе к Кремлю.

"Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы, — заявил генерал-майор Василий Малюк.

Малюк намекнул, что в центре внимания будут объекты материально-технического снабжения и военные объекты на бывших территориях Украины, в том числе в Крыму и на Черном море.
"СБУ наносит точечные удары врагу иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ и приближает нашу победу", — сказал Малюк.
Надежды возлагаются дроны Sea Baby, которые по-украински называется "малюками", что означает "малыш". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение.
"С помощью этих "ребят" мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", — сказал Малюк. По его словам, в этом году дроны поразили два ракетоносца, танкер, десантный корабль, а также повредили большой военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль.
"При планировании и подготовке спецоперации СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью по нормам международного права, — оправдался Малюк. – России следует подготовиться к удару".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 18:31
Бессмысленный террор и устрашение для возможных перебежчиков. Убит Илья КиваВ Подмосковье произошло еще одно заказное убийство, ответственность за которое никак не поделят между собой украинские СБУ И ГУР.
 
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