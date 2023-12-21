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"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили

"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили - 21.12.2023 Украина.ру

"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили

Спикер СФ Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации сказала, что приветствует использование автомобилей отечественного производства

2023-12-21T13:27

2023-12-21T13:27

2023-12-21T13:27

матвиенко

автомобили

россия

политик

новости

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Однако уточнила, что против "показного пересаживания" политиков.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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матвиенко, автомобили, россия, политик, новости