"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили - 21.12.2023 Украина.ру
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"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили
"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили - 21.12.2023 Украина.ру
"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили
Спикер СФ Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации сказала, что приветствует использование автомобилей отечественного производства
2023-12-21T13:27
2023-12-21T13:27
матвиенко
автомобили
россия
политик
новости
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Однако уточнила, что против "показного пересаживания" политиков.
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матвиенко, автомобили, россия, политик, новости
Матвиенко, автомобили, Россия, политик, Новости

"Показушность не люблю" - Матвиенко о пересаживании политиков на отечественные автомобили

13:27 21.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание совета Федерации РФ
Заседание совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Спикер СФ Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации сказала, что приветствует использование автомобилей отечественного производства
Однако уточнила, что против "показного пересаживания" политиков.
"Когда машины выйдут из строя, тогда и будет проходить плановая замена. Показушность я терпеть не могу. Поэтапно они (западные автомобили — ред.) будут меняться и, конечно, на отечественные автомобили. Это будет решать управление Администрации президента", - сказала Матвиенко.
 
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