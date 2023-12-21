https://ukraina.ru/20231221/1052302625.html

"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию

"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию - 21.12.2023 Украина.ру

"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию

Многие европейцы хотят переехать в Россию как в обитель моральных ценностей и традиционной семьи, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации

2023-12-21T13:24

2023-12-21T13:24

2023-12-21T13:24

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Журналист "Парламентской газеты" привёл пример ситуация, когда немецкая семья, где воспитывают шестерых детей, попросила убежища в России. Семья, по словам журналиста, получила временное убежище в Калужской области. Как вы оцениваете перспективы переезда людей из Европы в Россию, тех, которые не согласны с западными ценностями. И надо ли для этого в России создавать особые условия.Матвиенко отметила, что знает множество подобных примеров. По её мнению, люди не согласны с пропагандой ЛГБТ* сообщества, с отношением к детям, предоставлением детям возможности менять пол.Она отметила, что звучат большие цифры желающих уехать, например, из Германии."Конечно, мы рады этому. Мы рады принимать своих единомышленников в плане сохранения традиционных семейных ценностей", - добавила спикер Совфеда.Для этого необходимо создавать условия. По словам Матвиенко, такие люди не должны годами ходить за получением вида на жительство или гражданства.Она привела пример, как уроженка Эстонии закончила университет в Санкт-Петербурге. После решения девушки переехать в России, для получения ВНЖ её заставили сдавать экзамен по русскому языку. "По форме это правильно, а по сути – издевательство", добавила Матвиенко.По её мнению, это отталкивает и не делает привлекательным возвращение в Россию.Она подчеркнула необходимость изменить закон о возвращении соотечественников, а также необходимо упростить законодательство в этой части. При этом, отметила спикер СФ, речь идёт именно о соотечественниках, о тех, кто ценит русский мир, кто не принимает "извращенные ЛГБТ* принципы воспитания".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20231007/1049983351.html

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новости, россия, матвиенко, совет федерации, европейцы, ценности, гражданство