"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию - 21.12.2023 Украина.ру
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"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию
"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию - 21.12.2023 Украина.ру
"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию
Многие европейцы хотят переехать в Россию как в обитель моральных ценностей и традиционной семьи, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации
2023-12-21T13:24
2023-12-21T13:24
новости
россия
матвиенко
совет федерации
европейцы
ценности
гражданство
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Журналист "Парламентской газеты" привёл пример ситуация, когда немецкая семья, где воспитывают шестерых детей, попросила убежища в России. Семья, по словам журналиста, получила временное убежище в Калужской области. Как вы оцениваете перспективы переезда людей из Европы в Россию, тех, которые не согласны с западными ценностями. И надо ли для этого в России создавать особые условия.Матвиенко отметила, что знает множество подобных примеров. По её мнению, люди не согласны с пропагандой ЛГБТ* сообщества, с отношением к детям, предоставлением детям возможности менять пол.Она отметила, что звучат большие цифры желающих уехать, например, из Германии."Конечно, мы рады этому. Мы рады принимать своих единомышленников в плане сохранения традиционных семейных ценностей", - добавила спикер Совфеда.Для этого необходимо создавать условия. По словам Матвиенко, такие люди не должны годами ходить за получением вида на жительство или гражданства.Она привела пример, как уроженка Эстонии закончила университет в Санкт-Петербурге. После решения девушки переехать в России, для получения ВНЖ её заставили сдавать экзамен по русскому языку. "По форме это правильно, а по сути – издевательство", добавила Матвиенко.По её мнению, это отталкивает и не делает привлекательным возвращение в Россию.Она подчеркнула необходимость изменить закон о возвращении соотечественников, а также необходимо упростить законодательство в этой части. При этом, отметила спикер СФ, речь идёт именно о соотечественниках, о тех, кто ценит русский мир, кто не принимает "извращенные ЛГБТ* принципы воспитания".* Запрещенная в России экстремистская организация
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новости, россия, матвиенко, совет федерации, европейцы, ценности, гражданство
Новости, Россия, Матвиенко, Совет Федерации, европейцы, ценности, гражданство

"Обитель моральных ценностей": Матвиенко рассказала, почему европейцы хотят переехать в Россию

13:24 21.12.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Многие европейцы хотят переехать в Россию как в обитель моральных ценностей и традиционной семьи, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации
Журналист "Парламентской газеты" привёл пример ситуация, когда немецкая семья, где воспитывают шестерых детей, попросила убежища в России. Семья, по словам журналиста, получила временное убежище в Калужской области. Как вы оцениваете перспективы переезда людей из Европы в Россию, тех, которые не согласны с западными ценностями. И надо ли для этого в России создавать особые условия.
Матвиенко отметила, что знает множество подобных примеров. По её мнению, люди не согласны с пропагандой ЛГБТ* сообщества, с отношением к детям, предоставлением детям возможности менять пол.
"Они уезжают в Россию как в главную обитель духовных, моральных ценностей, традиционной семьи. Это наши люди, которые разделяют эти ценности", - заявила Матвиенко.
Она отметила, что звучат большие цифры желающих уехать, например, из Германии.
"Конечно, мы рады этому. Мы рады принимать своих единомышленников в плане сохранения традиционных семейных ценностей", - добавила спикер Совфеда.
Для этого необходимо создавать условия. По словам Матвиенко, такие люди не должны годами ходить за получением вида на жительство или гражданства.
Она привела пример, как уроженка Эстонии закончила университет в Санкт-Петербурге. После решения девушки переехать в России, для получения ВНЖ её заставили сдавать экзамен по русскому языку. "По форме это правильно, а по сути – издевательство", добавила Матвиенко.
По её мнению, это отталкивает и не делает привлекательным возвращение в Россию.
Она подчеркнула необходимость изменить закон о возвращении соотечественников, а также необходимо упростить законодательство в этой части. При этом, отметила спикер СФ, речь идёт именно о соотечественниках, о тех, кто ценит русский мир, кто не принимает "извращенные ЛГБТ* принципы воспитания".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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