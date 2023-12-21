https://ukraina.ru/20231221/1052299070.html
Американцы нас не бросят - Умеров
Американцы нас не бросят - Умеров - 21.12.2023 Украина.ру
Американцы нас не бросят - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров не считает, что США уходят из его страны. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico
2023-12-21T11:59
2023-12-21T11:59
2023-12-21T11:59
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Такой вывод Умеров сделал на основании того, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе США поддержали Украину. К тому же, добавил он, украинская сторона основывает свой оптимизм на постоянных консультациях с американскими партнерами."Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", - отметил глава украинского военного ведомства.Также он подчеркнул, что Украине необходимо оружие – средства радиоэлектронной борьбы, дроны, артиллерия и достаточное количество боеприпасов, а также немецкие крылатые ракеты TAURUS, которые по-прежнему находятся в списке пожелании Украины."Нам обязательно нужны все ракеты большой дальности от наших партнеров", - сказал Умеров.Как сообщало издание Украина.ру, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 20 декабря о том, что Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона.
https://ukraina.ru/20231221/1052297344.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рустем умеров, украина, сша, конгресс сша
Американцы нас не бросят - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров не считает, что США уходят из его страны. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico
Такой вывод Умеров сделал на основании того, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе США поддержали Украину. К тому же, добавил он, украинская сторона основывает свой оптимизм на постоянных консультациях с американскими партнерами.
"Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", - отметил глава украинского военного ведомства.
Также он подчеркнул, что Украине необходимо оружие – средства радиоэлектронной борьбы, дроны, артиллерия и достаточное количество боеприпасов, а также немецкие крылатые ракеты TAURUS, которые по-прежнему находятся в списке пожелании Украины.
"Нам обязательно нужны все ракеты большой дальности от наших партнеров", - сказал Умеров.
Как сообщало издание Украина.ру, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 20 декабря о том, что Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона.