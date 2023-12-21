На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе - 21.12.2023 Украина.ру
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На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе
На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе - 21.12.2023 Украина.ру
На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе
Проживающий в Донецке турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал об обстановке и настроениях в ДНР, о том,... Украина.ру, 21.12.2023
2023-12-21T10:16
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видео
россия
турция
украина
днр
сво
спецоперация
донецк
обстрелы
восстановление
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Проживающий в Донецке турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал об обстановке и настроениях в ДНР, о том, как восстанавливается регион и что ему мешает, а также дал свой прогноз относительно того, когда оскудеет помощь Запада киевскому режиму и до каких пор будет сохраняться иллюзия евроинтеграции Украины.00:49 – о настроениях жителей ДНР и обстановке в Донбассе;08:30 – о ценах в магазинах новых регионов;12:36 – обстрелы в Донецке: артиллерия ВСУ охотится за работниками коммунальных служб и мирными жителями;17:21 – помощь Запада Украине: иссякнет ли она и откажут ли Украине во вступлении в Евросоюз?24:07 – ждёт ли Турция вступления в Европейский союз и как относится к намерению киевского режима вступить в НАТО и ЕС?
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видео, россия, турция, украина, днр, сво, спецоперация, донецк, обстрелы, восстановление, евроинтеграция, запад, сша, ракеты, нато, евросоюз, ес, видео
Видео, Россия, Турция, Украина, ДНР, СВО, Спецоперация, Донецк, обстрелы, восстановление, евроинтеграция, Запад, США, ракеты, НАТО, Евросоюз, ЕС

На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе

10:16 21.12.2023
 
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Проживающий в Донецке турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал об обстановке и настроениях в ДНР, о том, как восстанавливается регион и что ему мешает, а также дал свой прогноз относительно того, когда оскудеет помощь Запада киевскому режиму и до каких пор будет сохраняться иллюзия евроинтеграции Украины.

00:49 – о настроениях жителей ДНР и обстановке в Донбассе;
08:30 – о ценах в магазинах новых регионов;
12:36 – обстрелы в Донецке: артиллерия ВСУ охотится за работниками коммунальных служб и мирными жителями;
17:21 – помощь Запада Украине: иссякнет ли она и откажут ли Украине во вступлении в Евросоюз?
24:07 – ждёт ли Турция вступления в Европейский союз и как относится к намерению киевского режима вступить в НАТО и ЕС?
 
ВидеоРоссияТурцияУкраинаДНРСВОСпецоперацияДонецкобстрелывосстановлениеевроинтеграцияЗападСШАракетыНАТОЕвросоюзЕС
 
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