На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе
Проживающий в Донецке турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал об обстановке и настроениях в ДНР, о том, как восстанавливается регион и что ему мешает, а также дал свой прогноз относительно того, когда оскудеет помощь Запада киевскому режиму и до каких пор будет сохраняться иллюзия евроинтеграции Украины.
00:49 – о настроениях жителей ДНР и обстановке в Донбассе;
08:30 – о ценах в магазинах новых регионов;
12:36 – обстрелы в Донецке: артиллерия ВСУ охотится за работниками коммунальных служб и мирными жителями;
17:21 – помощь Запада Украине: иссякнет ли она и откажут ли Украине во вступлении в Евросоюз?
24:07 – ждёт ли Турция вступления в Европейский союз и как относится к намерению киевского режима вступить в НАТО и ЕС?
00:49 – о настроениях жителей ДНР и обстановке в Донбассе;
08:30 – о ценах в магазинах новых регионов;
12:36 – обстрелы в Донецке: артиллерия ВСУ охотится за работниками коммунальных служб и мирными жителями;
17:21 – помощь Запада Украине: иссякнет ли она и откажут ли Украине во вступлении в Евросоюз?
24:07 – ждёт ли Турция вступления в Европейский союз и как относится к намерению киевского режима вступить в НАТО и ЕС?