https://ukraina.ru/20231221/1052295718.html

На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе

На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе - 21.12.2023 Украина.ру

На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе

Проживающий в Донецке турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал об обстановке и настроениях в ДНР, о том,... Украина.ру, 21.12.2023

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донецк

обстрелы

восстановление

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Проживающий в Донецке турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал об обстановке и настроениях в ДНР, о том, как восстанавливается регион и что ему мешает, а также дал свой прогноз относительно того, когда оскудеет помощь Запада киевскому режиму и до каких пор будет сохраняться иллюзия евроинтеграции Украины.00:49 – о настроениях жителей ДНР и обстановке в Донбассе;08:30 – о ценах в магазинах новых регионов;12:36 – обстрелы в Донецке: артиллерия ВСУ охотится за работниками коммунальных служб и мирными жителями;17:21 – помощь Запада Украине: иссякнет ли она и откажут ли Украине во вступлении в Евросоюз?24:07 – ждёт ли Турция вступления в Европейский союз и как относится к намерению киевского режима вступить в НАТО и ЕС?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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