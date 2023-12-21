Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины
09:30 21.12.2023 (обновлено: 09:59 21.12.2023)
Палестинское движение ХАМАС не хотело признавать Израиль как государство. Об этом напомнил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи, передает 21 декабря РИА Новости
"Мы все знаем, что разница между нами и ХАМАС - это политические различия. Мы всегда выступали за два государства. ХАМАС не хотел признавать Израиль как государство. Я думаю, мы можем договориться. От ХАМАС поступают позитивные сигналы, что они также готовы признать два государства", - сказал дипломат.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
1 декабря, 08:46Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе ГазаИзраиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале