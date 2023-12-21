Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины - 21.12.2023 Украина.ру
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Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины
Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины - 21.12.2023 Украина.ру
Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины
Палестинское движение ХАМАС не хотело признавать Израиль как государство. Об этом напомнил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи, передает 21 декабря РИА Новости
2023-12-21T09:30
2023-12-21T09:59
хамас
палестина
израиль
зарубежье
новости
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"Мы все знаем, что разница между нами и ХАМАС - это политические различия. Мы всегда выступали за два государства. ХАМАС не хотел признавать Израиль как государство. Я думаю, мы можем договориться. От ХАМАС поступают позитивные сигналы, что они также готовы признать два государства", - сказал дипломат.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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хамас, палестина, израиль, зарубежье, новости
ХАМАС, Палестина, Израиль, Зарубежье, Новости

Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины

09:30 21.12.2023 (обновлено: 09:59 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Палестинское движение ХАМАС не хотело признавать Израиль как государство. Об этом напомнил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи, передает 21 декабря РИА Новости
"Мы все знаем, что разница между нами и ХАМАС - это политические различия. Мы всегда выступали за два государства. ХАМАС не хотел признавать Израиль как государство. Я думаю, мы можем договориться. От ХАМАС поступают позитивные сигналы, что они также готовы признать два государства", - сказал дипломат.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 08:46
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе ГазаИзраиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
 
ХАМАСПалестинаИзраильЗарубежьеНовости
 
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