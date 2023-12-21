https://ukraina.ru/20231221/1052294749.html

Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины

Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины - 21.12.2023 Украина.ру

Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины

Палестинское движение ХАМАС не хотело признавать Израиль как государство. Об этом напомнил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи, передает 21 декабря РИА Новости

2023-12-21T09:30

2023-12-21T09:30

2023-12-21T09:59

хамас

палестина

израиль

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"Мы все знаем, что разница между нами и ХАМАС - это политические различия. Мы всегда выступали за два государства. ХАМАС не хотел признавать Израиль как государство. Я думаю, мы можем договориться. От ХАМАС поступают позитивные сигналы, что они также готовы признать два государства", - сказал дипломат.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ukraina.ru/20231201/1051650147.html

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2023

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хамас, палестина, израиль, зарубежье, новости