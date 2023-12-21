https://ukraina.ru/20231221/1052293360.html

Пленный ВСУшник рассказал, как командиры раздавали бойцам наркотики

Пленный ВСУшник рассказал, как командиры раздавали бойцам наркотики - 21.12.2023 Украина.ру

Пленный ВСУшник рассказал, как командиры раздавали бойцам наркотики

Бойцам Вооруженных сил Украины перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики. Об этом рассказал пленный военный ВСУ Владимир Штангрет, передает РИА Новости

2023-12-21T08:27

2023-12-21T08:27

2023-12-21T08:33

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"Перед выходом на позиции, перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, я не употреблял сам, потому что я не люблю это - я лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества", - сказал военнопленный.На вопрос, откуда появлялись наркотики, он ответил: "Начальство где-то доставало. На взвод приносил взводный".В то же время российский боец с позывным "Пас" рассказал, что при штурмах украинских позиций военнослужащие ВС РФ неоднократно находили на телах украинских военных, а также в блиндажах и опорных пунктах наркотические вещества и шприцы.В документе сказано, что "представленное кристаллическое вещество... содержит наркотическое средство метамфетамин"."Пас" отметил, что за период контрнаступления ВСУ неоднократно фиксировалось неадекватное поведение украинских военнослужащих в ходе боевых действий, похожее на действия под влиянием наркотических или психотропных препаратов. "При минометном обстреле, при стрельбе они шли, не пригибаясь, не боясь. Вели себя неадекватно, выходили колонами, шли на нас в полный рост через поле, через "открытки" (открытое пространство - ред.)", - объяснил военнослужащий.

https://ukraina.ru/20231103/1050742650.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, бойцы, пленные, наркотики, новости