Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО

Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины

За два года российская разведка шагнула вперед и сейчас мы понимаем, что задумал враг на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины или ведут хитрую игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин