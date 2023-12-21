Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений киевского режима на Донецком направлении. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи после нанесения удара выполнили противоракетный манёвр уклонения, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате атаки замаскированные укреплённые полевые позиции и живая сила противника были уничтожены.
"Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", - приводятся в сообщении слова пилота с позывным "Бэбск".
Пресс-служба Минобороны опубликовала видеозапись боевой работы штурмовиков и разговора с пилотом.
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