Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО - 21.12.2023 Украина.ру
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Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО
Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО - 21.12.2023 Украина.ру
Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений киевского режима на Донецком направлении. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-21T07:50
2023-12-21T07:50
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"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи после нанесения удара выполнили противоракетный манёвр уклонения, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате атаки замаскированные укреплённые полевые позиции и живая сила противника были уничтожены."Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", - приводятся в сообщении слова пилота с позывным "Бэбск".Пресс-служба Минобороны опубликовала видеозапись боевой работы штурмовиков и разговора с пилотом.
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новости, россия, днр, сво, су-25, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, СВО, Су-25, ВСУ, потери ВСУ

Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – МО

07:50 21.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений киевского режима на Донецком направлении. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи после нанесения удара выполнили противоракетный манёвр уклонения, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате атаки замаскированные укреплённые полевые позиции и живая сила противника были уничтожены.
"Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", - приводятся в сообщении слова пилота с позывным "Бэбск".
Пресс-служба Минобороны опубликовала видеозапись боевой работы штурмовиков и разговора с пилотом.
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