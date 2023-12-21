"Сегодня один, завтра другой": Балицкий сравнил Зеленского с макияжем - 21.12.2023 Украина.ру
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"Сегодня один, завтра другой": Балицкий сравнил Зеленского с макияжем
"Сегодня один, завтра другой": Балицкий сравнил Зеленского с макияжем - 21.12.2023 Украина.ру
"Сегодня один, завтра другой": Балицкий сравнил Зеленского с макияжем
Президент Украины Владимир Зеленский до последнего будет пытаться сохранить коммуникацию с Западом, но рано или поздно его просто поменяют. Таким мнением поделился 21 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
2023-12-21T07:43
2023-12-21T07:43
владимир зеленский
евгений балицкий
новости
президент
запад
фронт
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"Зеленский - это как макияж на лице девушки, понимаете? Сегодня один, завтра другой - какая разница, главное, чтобы нравилось. В данном случае, понимаете, Зеленский - это инструмент. Я его, во-первых, знаю, знал другим, конечно, человеком и понимаю, что он пойдет на все, что ему скажет Запад. Поэтому он будет до последнего пытаться сохранить с ними коммуникацию, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют", - сказал Балицкий.По его словам, Запад относится к Зеленскому так же, как и к украинским солдатам. При этом глава Запорожской области полагает, что смена власти на Украине никак не повлияет на ситуацию на фронте.
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владимир зеленский, евгений балицкий, новости, президент, запад, фронт
Владимир Зеленский, Евгений Балицкий, Новости, президент, Запад, фронт

"Сегодня один, завтра другой": Балицкий сравнил Зеленского с макияжем

07:43 21.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский до последнего будет пытаться сохранить коммуникацию с Западом, но рано или поздно его просто поменяют. Таким мнением поделился 21 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
"Зеленский - это как макияж на лице девушки, понимаете? Сегодня один, завтра другой - какая разница, главное, чтобы нравилось. В данном случае, понимаете, Зеленский - это инструмент. Я его, во-первых, знаю, знал другим, конечно, человеком и понимаю, что он пойдет на все, что ему скажет Запад. Поэтому он будет до последнего пытаться сохранить с ними коммуникацию, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют", - сказал Балицкий.
По его словам, Запад относится к Зеленскому так же, как и к украинским солдатам.
При этом глава Запорожской области полагает, что смена власти на Украине никак не повлияет на ситуацию на фронте.
Зеленский пресс-конференция
Вчера, 13:57
От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а какВладимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Главное, на что обратили внимание эксперты и журналисты, — не на то, что говорил президент, а как. Многие отметили неадекватность и оторванность от реальности Зеленского. На пресс-конференцию не аккредитовали оппозиционных журналистов, а значит, не было задано неудобных, но важных вопросов
 
Владимир ЗеленскийЕвгений БалицкийНовостипрезидентЗападфронт
 
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