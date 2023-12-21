Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ - 21.12.2023 Украина.ру
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Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ
Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ - 21.12.2023 Украина.ру
Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ
Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет. Об этом сообщил 21 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
2023-12-21T07:24
2023-12-21T07:26
новые регионы
запорожская область
евгений балицкий
россия
территория
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"Эти планы в принципе были с самого начала, как только была освобождена часть Украины от фашистов. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, до выборов президента решений таких, наверное, не будет. Но опять-таки, это не лежит в плоскости моей зоны ответственности с точки зрения принятия решения", - сказал Балицкий.При этом он подчеркнул, что администрация президента, федеральное правительство оказывают поддержку новым субъектам, и на сегодняшний день в создании нового федерального округа с этой точки зрения "острой необходимости нет". "Коммуникация есть и напрямую с президентом, и с председателем правительства. Я встречался дней 15 назад с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Постоянно вижусь с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьер - ред.), с правительством, со всеми мы работаем непосредственно в прямой доступности. И надо сказать, что нашим регионам сегодня уделяется очень большое внимание", - отметил губернатор.По его мнению, в будущем "вся Новороссия войдет в этот округ".В июне на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.
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новые регионы, запорожская область, евгений балицкий, россия, территория
Новые регионы, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, территория

Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ

07:24 21.12.2023 (обновлено: 07:26 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет. Об этом сообщил 21 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
"Эти планы в принципе были с самого начала, как только была освобождена часть Украины от фашистов. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, до выборов президента решений таких, наверное, не будет. Но опять-таки, это не лежит в плоскости моей зоны ответственности с точки зрения принятия решения", - сказал Балицкий.
При этом он подчеркнул, что администрация президента, федеральное правительство оказывают поддержку новым субъектам, и на сегодняшний день в создании нового федерального округа с этой точки зрения "острой необходимости нет".
"Коммуникация есть и напрямую с президентом, и с председателем правительства. Я встречался дней 15 назад с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Постоянно вижусь с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьер - ред.), с правительством, со всеми мы работаем непосредственно в прямой доступности. И надо сказать, что нашим регионам сегодня уделяется очень большое внимание", - отметил губернатор.
По его мнению, в будущем "вся Новороссия войдет в этот округ".
"Но понимаете, в чем тут вопрос - у нас же территория все время двигается, у нас же нет постоянной границы. Надо рассматривать ситуацию, что Донецк постоянно освобождается, территория Запорожской области медленно, но двигается", - пояснил Балицкий.
В июне на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 13:12
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионовВ федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией
 
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