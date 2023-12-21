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Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ

Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ - 21.12.2023 Украина.ру

Балицкий поделился мыслями о федеральном округе для новых регионов РФ

Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет. Об этом сообщил 21 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости

2023-12-21T07:24

2023-12-21T07:24

2023-12-21T07:26

новые регионы

запорожская область

евгений балицкий

россия

территория

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"Эти планы в принципе были с самого начала, как только была освобождена часть Украины от фашистов. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, до выборов президента решений таких, наверное, не будет. Но опять-таки, это не лежит в плоскости моей зоны ответственности с точки зрения принятия решения", - сказал Балицкий.При этом он подчеркнул, что администрация президента, федеральное правительство оказывают поддержку новым субъектам, и на сегодняшний день в создании нового федерального округа с этой точки зрения "острой необходимости нет". "Коммуникация есть и напрямую с президентом, и с председателем правительства. Я встречался дней 15 назад с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Постоянно вижусь с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьер - ред.), с правительством, со всеми мы работаем непосредственно в прямой доступности. И надо сказать, что нашим регионам сегодня уделяется очень большое внимание", - отметил губернатор.По его мнению, в будущем "вся Новороссия войдет в этот округ".В июне на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.

https://ukraina.ru/20231214/1052105192.html

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новые регионы, запорожская область, евгений балицкий, россия, территория