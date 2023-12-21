Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО

Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах

Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин