Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО - 21.12.2023 Украина.ру
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Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО - 21.12.2023 Украина.ру
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО
Бойцы штурмового подразделения и танкисты группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт и группу боевиков киевского режима. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-21T07:01
2023-12-21T07:01
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"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника. Для этого экипажи танков выехали на "прямую наводку" и точными выстрелами "разобрали" укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подобная боевая работа ведётся на Купянском направлении "в ежедневном режиме".Отмечается, что ранее "Бизон" за серию подобных боевых эпизодов был награждён орденом Мужества.
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новости, россия, вс рф, купянское направление, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, ВС РФ, Купянское направление, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО

07:01 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Бойцы штурмового подразделения и танкисты группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт и группу боевиков киевского режима. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника. Для этого экипажи танков выехали на "прямую наводку" и точными выстрелами "разобрали" укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, подобная боевая работа ведётся на Купянском направлении "в ежедневном режиме".
"Выехали на передок, отработали, расстояние до противника было около 150 метров. После чего был совершён штурм в составе двух танков и БТР с десантом. Заехали непосредственно в эпицентр для высадки десанта и их прикрытия огнём", - рассказал командир бронегруппы с позывным "Бизон".
Отмечается, что ранее "Бизон" за серию подобных боевых эпизодов был награждён орденом Мужества.
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