Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и живую силу ВСУ – МО
Бойцы штурмового подразделения и танкисты группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт и группу боевиков киевского режима. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника. Для этого экипажи танков выехали на "прямую наводку" и точными выстрелами "разобрали" укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, подобная боевая работа ведётся на Купянском направлении "в ежедневном режиме".
"Выехали на передок, отработали, расстояние до противника было около 150 метров. После чего был совершён штурм в составе двух танков и БТР с десантом. Заехали непосредственно в эпицентр для высадки десанта и их прикрытия огнём", - рассказал командир бронегруппы с позывным "Бизон".
Отмечается, что ранее "Бизон" за серию подобных боевых эпизодов был награждён орденом Мужества.
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