На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
В немецких центрах, обучающих украинских военных эксплуатации танков Leopard 2, занята лишь половина мест, что говорит о нехватке личного состава ВСУ даже для обучения. Об этом 20 декабря заявил корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер
По словам журналиста, заявления Владимира Зеленского о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать до полумиллиона украинцев "изначально… вызвали шок", споры о том, "кого призовут" и показывают, насколько сейчас "сложная ситуация для Украины".
"Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы. Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении у каждой стороны", - сказал Ронцхаймер.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что из Генерального штаба ВСУ к нему обратились с просьбой дополнительно мобилизовать ещё 450-500 тысяч человек, добавив, что для поддержки "этого направления" ему "нужно больше аргументов".
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