https://ukraina.ru/20231221/1052290921.html

На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt

На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt - 21.12.2023 Украина.ру

На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt

В немецких центрах, обучающих украинских военных эксплуатации танков Leopard 2, занята лишь половина мест, что говорит о нехватке личного состава ВСУ даже для обучения. Об этом 20 декабря заявил корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер

2023-12-21T05:48

2023-12-21T05:48

2023-12-21T05:48

новости

украина

германия

всу

leopard-2 (танк)

владимир зеленский

сво

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По словам журналиста, заявления Владимира Зеленского о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать до полумиллиона украинцев "изначально… вызвали шок", споры о том, "кого призовут" и показывают, насколько сейчас "сложная ситуация для Украины"."Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы. Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении у каждой стороны", - сказал Ронцхаймер.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что из Генерального штаба ВСУ к нему обратились с просьбой дополнительно мобилизовать ещё 450-500 тысяч человек, добавив, что для поддержки "этого направления" ему "нужно больше аргументов".

https://ukraina.ru/20231221/1052287523.html

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новости, украина, германия, всу, leopard-2 (танк), владимир зеленский, сво