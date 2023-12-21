На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt - 21.12.2023 Украина.ру
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На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt
На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt - 21.12.2023 Украина.ру
На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt
В немецких центрах, обучающих украинских военных эксплуатации танков Leopard 2, занята лишь половина мест, что говорит о нехватке личного состава ВСУ даже для обучения. Об этом 20 декабря заявил корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер
2023-12-21T05:48
2023-12-21T05:48
новости
украина
германия
всу
leopard-2 (танк)
владимир зеленский
сво
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По словам журналиста, заявления Владимира Зеленского о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать до полумиллиона украинцев "изначально… вызвали шок", споры о том, "кого призовут" и показывают, насколько сейчас "сложная ситуация для Украины"."Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы. Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении у каждой стороны", - сказал Ронцхаймер.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что из Генерального штаба ВСУ к нему обратились с просьбой дополнительно мобилизовать ещё 450-500 тысяч человек, добавив, что для поддержки "этого направления" ему "нужно больше аргументов".
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новости, украина, германия, всу, leopard-2 (танк), владимир зеленский, сво
Новости, Украина, Германия, ВСУ, Leopard-2 (танк), Владимир Зеленский, СВО

На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt

05:48 21.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
Leopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув) - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
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В немецких центрах, обучающих украинских военных эксплуатации танков Leopard 2, занята лишь половина мест, что говорит о нехватке личного состава ВСУ даже для обучения. Об этом 20 декабря заявил корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер
По словам журналиста, заявления Владимира Зеленского о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать до полумиллиона украинцев "изначально… вызвали шок", споры о том, "кого призовут" и показывают, насколько сейчас "сложная ситуация для Украины".
"Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы. Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении у каждой стороны", - сказал Ронцхаймер.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что из Генерального штаба ВСУ к нему обратились с просьбой дополнительно мобилизовать ещё 450-500 тысяч человек, добавив, что для поддержки "этого направления" ему "нужно больше аргументов".
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