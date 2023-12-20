https://ukraina.ru/20231220/1052252422.html
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. США, Украина, Британия и Германия не поддержали документ
2023-12-20T00:59
2023-12-20T00:59
2023-12-20T00:59
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За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Таким образом, резолюция, состоящая из 74 пунктов, была принята. В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции. Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Кроме того, резолюция "решительно осуждает" инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
https://ukraina.ru/20231219/1052234310.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, неонацисты, украинский неонацизм, реабилитация, фашизм, великая отечественная война, история, генассамблея оон, резолюция
Новости, ООН, неонацисты, украинский неонацизм, реабилитация, фашизм, Великая Отечественная война, История, Генассамблея ООН, резолюция
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. США, Украина, Британия и Германия не поддержали документ
За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Таким образом, резолюция, состоящая из 74 пунктов, была принята.
В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов.
Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.
Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Кроме того, резолюция "решительно осуждает" инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.