Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. США, Украина, Британия и Германия не поддержали документ
2023-12-20T00:59
2023-12-20T00:59
новости
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неонацисты
украинский неонацизм
реабилитация
фашизм
великая отечественная война
история
генассамблея оон
резолюция
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За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Таким образом, резолюция, состоящая из 74 пунктов, была принята. В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции. Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Кроме того, резолюция "решительно осуждает" инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
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новости, оон, неонацисты, украинский неонацизм, реабилитация, фашизм, великая отечественная война, история, генассамблея оон, резолюция
Новости, ООН, неонацисты, украинский неонацизм, реабилитация, фашизм, Великая Отечественная война, История, Генассамблея ООН, резолюция

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

00:59 20.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. США, Украина, Британия и Германия не поддержали документ
За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Таким образом, резолюция, состоящая из 74 пунктов, была принята.
В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов.
Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.
Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Кроме того, резолюция "решительно осуждает" инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
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Заголовок открываемого материала
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00:59Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
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