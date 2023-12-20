https://ukraina.ru/20231220/1052252422.html

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. США, Украина, Британия и Германия не поддержали документ

2023-12-20T00:59

2023-12-20T00:59

2023-12-20T00:59

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За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Таким образом, резолюция, состоящая из 74 пунктов, была принята. В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции. Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Кроме того, резолюция "решительно осуждает" инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

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новости, оон, неонацисты, украинский неонацизм, реабилитация, фашизм, великая отечественная война, история, генассамблея оон, резолюция