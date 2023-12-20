https://ukraina.ru/20231220/1052269148.html

"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру

"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

Песков назвал очень хорошей новостью, что Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

2023-12-20T13:13

2023-12-20T13:13

2023-12-20T13:13

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Во вторник, 19 декабря, российскую резолюцию поддержали представители 118 стран, проголосовали против 49, ещё 14 стран воздержались. Противниками резолюции стали: США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.

https://ukraina.ru/20231220/1052252422.html

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