https://ukraina.ru/20231220/1052269148.html
"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру
"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
Песков назвал очень хорошей новостью, что Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
2023-12-20T13:13
2023-12-20T13:13
2023-12-20T13:13
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Во вторник, 19 декабря, российскую резолюцию поддержали представители 118 стран, проголосовали против 49, ещё 14 стран воздержались. Противниками резолюции стали: США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.
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новости, новости украины, россия, генассамблея оон, резолюция, неонацисты, нацизм, дмитрий песков
Новости, Новости Украины, Россия, Генассамблея ООН, резолюция, неонацисты, нацизм, Дмитрий Песков
"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
Песков назвал очень хорошей новостью, что Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.
"Это очень хорошие новости. Мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира, где мы видим, как местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах. Поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно", – сказал Песков
Во вторник, 19 декабря, российскую резолюцию поддержали представители 118 стран, проголосовали против 49, ещё 14 стран воздержались. Противниками резолюции стали: США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.
В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.