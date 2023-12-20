"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру
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"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма - 20.12.2023 Украина.ру
"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
Песков назвал очень хорошей новостью, что Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
2023-12-20T13:13
2023-12-20T13:13
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новости украины
россия
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резолюция
неонацисты
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дмитрий песков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Во вторник, 19 декабря, российскую резолюцию поддержали представители 118 стран, проголосовали против 49, ещё 14 стран воздержались. Противниками резолюции стали: США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.
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новости, новости украины, россия, генассамблея оон, резолюция, неонацисты, нацизм, дмитрий песков
Новости, Новости Украины, Россия, Генассамблея ООН, резолюция, неонацисты, нацизм, Дмитрий Песков

"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

13:13 20.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
© POOL
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Песков назвал очень хорошей новостью, что Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

"Это очень хорошие новости. Мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира, где мы видим, как местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах. Поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно", – сказал Песков

Во вторник, 19 декабря, российскую резолюцию поддержали представители 118 стран, проголосовали против 49, ещё 14 стран воздержались. Противниками резолюции стали: США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.
В документе осуждаются прославление нацистского движения и попытки отрицания Холокоста, приветствуются усилия по сохранению исторической правды, высказываются озабоченность относительно войны с памятниками и возмущение по поводу проведения в ряде стран акций неонацистов. Подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН, подчеркивается в резолюции.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
00:59
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. США, Украина, Британия и Германия не поддержали документ
 
НовостиНовости УкраиныРоссияГенассамблея ООНрезолюциянеонацистынацизмДмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
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13:13"Это архиважно" – Песков о принятии ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
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