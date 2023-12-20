https://ukraina.ru/20231220/1052281491.html

"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря

"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря - 20.12.2023 Украина.ру

"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря

Матвиенко назвала событие года, Путин рассказал о парламентской дипломатии; актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе; в горсовет Ужгорода пришла СБУ

2023-12-20T18:00

2023-12-20T18:00

2023-12-20T18:00

эксклюзив

хроники

иван охлобыстин

украина

владимир путин

ужгород

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Заявление МатвиенкоВ среду, 20 декабря, на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главное событие уходящего, 2023 года – решение Владимира Путина баллотироваться на пост президент РФ.Решение Путина, по мнению Матвиенко – действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем россиянам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе.Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.Матвиенко также отметила, что сильная президентская власть в России не только стала вакциной от политических кризисов, но и гарантировала стране реальный суверенитет."Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента", - сказала она.Глава государства на заседании Совета законодателей РФ в среду рассказал о том, что историческая преемственность российского парламента укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений."Мы все время вспоминаем о Новгородском вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали. Но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, во многих других были землях, как сейчас скажем - субъектах. Не только Новгород отличался этим.Все это наше наследие. Такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития безусловно нас обогащают, подчеркивают и укрепляют наше суверенное мировоззрение, политическую, парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения", - сказал Путин.Охлобыстин попал под обстрелЕвдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актёра и режиссера Ивана Охлобыстина, сообщила в своем аккаунте в Instagram*, что ее родители попали под обстрел в Донбассе.Где конкретно это произошло она не сообщила."Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу в брони! Горжусь невероятно", - написала Батариели-Охлобыстина, опубликовав фотографию актера и его супруги, Оксаны Арбузовой.Охлобыстин не первый год занимается отправкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, ополченцам, а с 2022 года – российским военным. Волонтерская деятельность упомянута в одной из недавних публикаций в Telegram-канале актера:В ноябре в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, выступая перед военными и гражданскими, погибла российская актриса Полина Меньших.Дом культуры населенного пункта, где проходил концерт, был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Подозрение сотрудникам ужгородского горсоветаУтром, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), издание "Украинская правда" сообщило о том, что в здании горсовета Ужгорода проходят обыски.Днём Национальная полиция Украины подтвердила следственные мероприятия:По данным полиции, злоумышленники искусственно завышали стоимость материалов и работ во время проведения капитального ремонта зданий и сооружений коммунального предприятия и вносили в акты выполненных работ "заведомо неправдивую информацию".Начальник одного из отделов получил подозрение по присвоению и растрате госимущества, а также злоупотреблении служебным положением в условиях в военного положении в стране. Директору предприятия, на территории которого проводился ремонт, сообщили о подозрении в подделке документов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20231220/1052277931.html

https://ukraina.ru/20231220/1052279149.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, иван охлобыстин, украина, владимир путин, ужгород