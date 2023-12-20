"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря - 20.12.2023 Украина.ру
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"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря
"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря - 20.12.2023 Украина.ру
"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря
Матвиенко назвала событие года, Путин рассказал о парламентской дипломатии; актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе; в горсовет Ужгорода пришла СБУ
2023-12-20T18:00
2023-12-20T18:00
эксклюзив
хроники
иван охлобыстин
украина
владимир путин
ужгород
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Заявление МатвиенкоВ среду, 20 декабря, на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главное событие уходящего, 2023 года – решение Владимира Путина баллотироваться на пост президент РФ.Решение Путина, по мнению Матвиенко – действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем россиянам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе.Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.Матвиенко также отметила, что сильная президентская власть в России не только стала вакциной от политических кризисов, но и гарантировала стране реальный суверенитет."Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента", - сказала она.Глава государства на заседании Совета законодателей РФ в среду рассказал о том, что историческая преемственность российского парламента укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений."Мы все время вспоминаем о Новгородском вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали. Но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, во многих других были землях, как сейчас скажем - субъектах. Не только Новгород отличался этим.Все это наше наследие. Такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития безусловно нас обогащают, подчеркивают и укрепляют наше суверенное мировоззрение, политическую, парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения", - сказал Путин.Охлобыстин попал под обстрелЕвдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актёра и режиссера Ивана Охлобыстина, сообщила в своем аккаунте в Instagram*, что ее родители попали под обстрел в Донбассе.Где конкретно это произошло она не сообщила."Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу в брони! Горжусь невероятно", - написала Батариели-Охлобыстина, опубликовав фотографию актера и его супруги, Оксаны Арбузовой.Охлобыстин не первый год занимается отправкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, ополченцам, а с 2022 года – российским военным. Волонтерская деятельность упомянута в одной из недавних публикаций в Telegram-канале актера:В ноябре в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, выступая перед военными и гражданскими, погибла российская актриса Полина Меньших.Дом культуры населенного пункта, где проходил концерт, был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Подозрение сотрудникам ужгородского горсоветаУтром, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), издание "Украинская правда" сообщило о том, что в здании горсовета Ужгорода проходят обыски.Днём Национальная полиция Украины подтвердила следственные мероприятия:По данным полиции, злоумышленники искусственно завышали стоимость материалов и работ во время проведения капитального ремонта зданий и сооружений коммунального предприятия и вносили в акты выполненных работ "заведомо неправдивую информацию".Начальник одного из отделов получил подозрение по присвоению и растрате госимущества, а также злоупотреблении служебным положением в условиях в военного положении в стране. Директору предприятия, на территории которого проводился ремонт, сообщили о подозрении в подделке документов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20231220/1052277931.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, иван охлобыстин, украина, владимир путин, ужгород
Эксклюзив, Хроники, Иван Охлобыстин, Украина, Владимир Путин, Ужгород

"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря

18:00 20.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Матвиенко назвала событие года, Путин рассказал о парламентской дипломатии; актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе; в горсовет Ужгорода пришла СБУ
Заявление Матвиенко
В среду, 20 декабря, на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главное событие уходящего, 2023 года – решение Владимира Путина баллотироваться на пост президент РФ.
"Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации."
Решение Путина, по мнению Матвиенко – действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем россиянам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе.
Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
Матвиенко также отметила, что сильная президентская власть в России не только стала вакциной от политических кризисов, но и гарантировала стране реальный суверенитет.
"Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента", - сказала она.
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Глава государства на заседании Совета законодателей РФ в среду рассказал о том, что историческая преемственность российского парламента укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений.
"Мы все время вспоминаем о Новгородском вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали. Но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, во многих других были землях, как сейчас скажем - субъектах. Не только Новгород отличался этим.
Все это наше наследие. Такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития безусловно нас обогащают, подчеркивают и укрепляют наше суверенное мировоззрение, политическую, парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения", - сказал Путин.
Охлобыстин попал под обстрел
Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актёра и режиссера Ивана Охлобыстина, сообщила в своем аккаунте в Instagram*, что ее родители попали под обстрел в Донбассе.
Где конкретно это произошло она не сообщила.
"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу в брони! Горжусь невероятно", - написала Батариели-Охлобыстина, опубликовав фотографию актера и его супруги, Оксаны Арбузовой.
Охлобыстин не первый год занимается отправкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, ополченцам, а с 2022 года – российским военным. Волонтерская деятельность упомянута в одной из недавних публикаций в Telegram-канале актера:
В ноябре в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, выступая перед военными и гражданскими, погибла российская актриса Полина Меньших.
Дом культуры населенного пункта, где проходил концерт, был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Подозрение сотрудникам ужгородского горсовета
Утром, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), издание "Украинская правда" сообщило о том, что в здании горсовета Ужгорода проходят обыски.
Днём Национальная полиция Украины подтвердила следственные мероприятия:
"Правоохранители Закарпатской области раскрыли схему разворовывания средств из местного бюджета должностными лицами Ужгородского городского совета. Наладили механизм незаконного овладения средствами общины чиновники Департамента городской инфраструктуры", - сказано в релизе силовой службы.
По данным полиции, злоумышленники искусственно завышали стоимость материалов и работ во время проведения капитального ремонта зданий и сооружений коммунального предприятия и вносили в акты выполненных работ "заведомо неправдивую информацию".
Начальник одного из отделов получил подозрение по присвоению и растрате госимущества, а также злоупотреблении служебным положением в условиях в военного положении в стране. Директору предприятия, на территории которого проводился ремонт, сообщили о подозрении в подделке документов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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