https://ukraina.ru/20231220/1052278643.html
"Слава богу в броник!": Актёр Охлобыстин попал под обстрел в Донецке
"Слава богу в броник!": Актёр Охлобыстин попал под обстрел в Донецке - 20.12.2023 Украина.ру
"Слава богу в броник!": Актёр Охлобыстин попал под обстрел в Донецке
Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин попал в Донецке под обстрел, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*
2023-12-20T16:37
2023-12-20T16:37
2023-12-20T16:37
новости
россия
иван охлобыстин
актер
донбасс
гуманитарная помощь
донецк
обстрелы
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Девушка выложила фото родителей, на котором актёр за рулём автомобиля, а на пассажирском сиденье его супруга — актриса Оксана Арбузова.Супруги нередко выезжают на фронт, привозят гуманитарную помощь жителям Донбасса, солдатам - экипировку и теплую одежду, а так же квадрокоптеры с тепловизором.Охлобыстин регулярно посещает Донбасс с 2014 года. В том же году был внесен Службой безопасности Украины в список российских деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности.Он был одним из первых, кто получил гражданство ДНР. С самого начала конфликта он оказывает активную поддержку подразделениям республики и участвует в жизни ее жителей.Иван Охлобыстин публично поддержал специальную военную операцию России на Украине с самого начала. По его мнению, в тяжелые времена нужно оставаться со своей родиной.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20230103/1042321525.html
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Украина.ру
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новости, россия, иван охлобыстин, актер, донбасс, гуманитарная помощь, донецк, обстрелы
Новости, Россия, Иван Охлобыстин, актер, Донбасс, гуманитарная помощь, Донецк, обстрелы
"Слава богу в броник!": Актёр Охлобыстин попал под обстрел в Донецке
Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин попал в Донецке под обстрел, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*
"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу в броник! Горжусь невероятно", — написала Евдокия.
Девушка выложила фото родителей, на котором актёр за рулём автомобиля, а на пассажирском сиденье его супруга — актриса Оксана Арбузова.
Супруги нередко выезжают на фронт, привозят гуманитарную помощь жителям Донбасса, солдатам - экипировку и теплую одежду, а так же квадрокоптеры с тепловизором.
Охлобыстин регулярно посещает Донбасс с 2014 года. В том же году был внесен Службой безопасности Украины в список российских деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности.
Он был одним из первых, кто получил гражданство ДНР. С самого начала конфликта он оказывает активную поддержку подразделениям республики и участвует в жизни ее жителей.
Иван Охлобыстин публично поддержал специальную военную операцию России на Украине с самого начала. По его мнению, в тяжелые времена нужно оставаться со своей родиной.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.