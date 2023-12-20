Зеленский собирал иностранных журналистов за неделю до пресс-конференции

От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а как

Владимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Главное, на что обратили внимание эксперты и журналисты, — не на то, что говорил президент, а как. Многие отметили неадекватность и оторванность от реальности Зеленского. На пресс-конференцию не аккредитовали оппозиционных журналистов, а значит, не было задано неудобных, но важных вопросов