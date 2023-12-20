Зеленский собирал иностранных журналистов за неделю до пресс-конференции
© скриншотВладимир Зеленский
© скриншот
Встреча была не официальной и не регистрировалась, сообщил президент Фонда защиты демократии и обозреватель газеты "Вашингтон Таймс". Целью ее было разъяснить журналистам, как нужно правильно трактовать успехи ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский за неделю до пресс-конференции созвал представителей иностранных СМИ в посольстве. На ней присутствовал президент Фонда защиты демократии и обозреватель газеты "Вашингтон Таймс" Клиффорд Д. Мэй. 20 декабря он рассказал о том, как прошла встреча, и о чем говорил лидер Украины.
Внешний вид Зеленского никого не удивил, он пришел на встречу в "своей фирменной рубашке цвета хаки – его способ показать, что он является постоянным лидером военного времени"
"Он энергично пожимает руку за рукой. Действительно ли чувствует себя таким оптимистичным или опирается на свой опыт профессионального актера?" – рассказывает о встрече Мэй.
Главной темой разговора стали успехи ВСУ на фронте, а если говорить точнее, – обновленная риторика о том, что теперь Украина называет успехами. Именно это и разъяснял представителям иностранных СМИ Зеленский.
"Хотя эта встреча не была официально зарегистрирована, я не думаю, что раскрываю секреты, когда говорю вам, что Зеленский считает, что украинцы добились большего прогресса в своей оборонительной войне, чем признают его критики". – говорит Мэй.
К числу достижений Зеленский отнес то, что "украинцы не позволили русским захватить еще больше территории". Также он заявлял, что армия Украины уничтожила "почти 90% довоенной военной машины России" и большую часть ее Черноморского флота, открыв морской путь для украинского зерна. Конечно, все это говорилось для того, чтобы показать важность поддержки со стороны США, поблагодарить их и выразить надежду на её потенциальное продолжение.
"Но хотя эта поддержка и удержала украинцев от проигрыша, ее оказалось недостаточно, чтобы дать им серьезный шанс на победу", – пишет Мэй.
Тем не менее президент Украины уверенно говорил о то, что "украинцы никогда не подчинятся Путину, исповедующему антизападную идеологию".
"Украинцы, как он ясно дал понять, стремятся стать полноценной европейской нацией, желающей и способной помочь защитить свободный мир, возглавляемый Америкой. Америку, которая отвернется от Украины, будут считать Америкой, находящейся в состоянии резкого упадка", – заключил Мэй.
13:57От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а какВладимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Главное, на что обратили внимание эксперты и журналисты, — не на то, что говорил президент, а как. Многие отметили неадекватность и оторванность от реальности Зеленского. На пресс-конференцию не аккредитовали оппозиционных журналистов, а значит, не было задано неудобных, но важных вопросов