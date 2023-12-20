Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде - 20.12.2023 Украина.ру
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Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде
Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде - 20.12.2023 Украина.ру
Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде
Представлять президента в парламенте Украины будет народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности
2023-12-20T12:46
2023-12-20T12:46
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новости украины
владимир зеленский
верховная рада
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Владимир Зеленский назначил нового представителя президента в Верховной Раде. Эту должность заняла Галина Михайлюк– народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. "Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.Ранее эту должность занимал Федор Вениславский. Он уволен с должности 7 декабря. Вениславский объяснил, что вынужден был покинуть пост из-за чрезмерной занятости военными проектами. Депутат Алексей Гончаренко* при этом утверждал, кадровые изменения связаны с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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новости, новости украины, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде

12:46 20.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / JessymarchenkoГалина Михайлюк, народный депутат от партии "Слуга народа", представитель президента в Верховной Раде
Галина Михайлюк, народный депутат от партии Слуга народа, представитель президента в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© commons.wikimedia.org / Jessymarchenko
Читать в
Представлять президента в парламенте Украины будет народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности
Владимир Зеленский назначил нового представителя президента в Верховной Раде. Эту должность заняла Галина Михайлюк– народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Ранее эту должность занимал Федор Вениславский. Он уволен с должности 7 декабря. Вениславский объяснил, что вынужден был покинуть пост из-за чрезмерной занятости военными проектами. Депутат Алексей Гончаренко* при этом утверждал, кадровые изменения связаны с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Северомуйский тоннель - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 19:03
Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на УкраинеФСБ раскрыла подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Байкало-Амурской магистрали. Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде Фёдора Вениславского
 
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