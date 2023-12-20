Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде
© commons.wikimedia.org / JessymarchenkoГалина Михайлюк, народный депутат от партии "Слуга народа", представитель президента в Верховной Раде
Представлять президента в парламенте Украины будет народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности
Владимир Зеленский назначил нового представителя президента в Верховной Раде. Эту должность заняла Галина Михайлюк– народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Ранее эту должность занимал Федор Вениславский. Он уволен с должности 7 декабря. Вениславский объяснил, что вынужден был покинуть пост из-за чрезмерной занятости военными проектами. Депутат Алексей Гончаренко* при этом утверждал, кадровые изменения связаны с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти.
* Внесен в список экстремистов и террористов.