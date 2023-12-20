https://ukraina.ru/20231220/1052267341.html

Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде

Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде - 20.12.2023 Украина.ру

Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде

Представлять президента в парламенте Украины будет народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности

2023-12-20T12:46

2023-12-20T12:46

2023-12-20T12:46

новости

новости украины

владимир зеленский

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052267516_0:124:800:574_1920x0_80_0_0_23dfd09f0bab85a207d82d2ba3a5e0e2.jpg

Владимир Зеленский назначил нового представителя президента в Верховной Раде. Эту должность заняла Галина Михайлюк– народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. "Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.Ранее эту должность занимал Федор Вениславский. Он уволен с должности 7 декабря. Вениславский объяснил, что вынужден был покинуть пост из-за чрезмерной занятости военными проектами. Депутат Алексей Гончаренко* при этом утверждал, кадровые изменения связаны с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20231207/1051840271.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, владимир зеленский, верховная рада