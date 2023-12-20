https://ukraina.ru/20231220/1052263215.html

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 20.12.2023 Украина.ру

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Мультимедийная конференция: Итоги года на украинском направлении

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:45

новости

украинское досье

итоги

ростислав ищенко

богдан безпалько

алексей анпилогов

иван лизан

дмитрий евстафьев

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Начало 22 декабря в 15:00 в пресс-центре Международной медиагруппы"Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Участники:- политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозированияРостислав ИЩЕНКО;- американист, профессор Института медиа Национальногоисследовательского университета "Высшая школа экономики" ДмитрийЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации помежнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого онаккредитован. ММПЦ Международной медиагруппы "Россия сегодня"оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылкуанонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинское досье, итоги, ростислав ищенко, богдан безпалько, алексей анпилогов, иван лизан, дмитрий евстафьев