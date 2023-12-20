Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 20.12.2023 Украина.ру
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Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 20.12.2023 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция: Итоги года на украинском направлении
2023-12-20T12:45
2023-12-20T12:45
новости
украинское досье
итоги
ростислав ищенко
богдан безпалько
алексей анпилогов
иван лизан
дмитрий евстафьев
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Начало 22 декабря в 15:00 в пресс-центре Международной медиагруппы"Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Участники:- политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозированияРостислав ИЩЕНКО;- американист, профессор Института медиа Национальногоисследовательского университета "Высшая школа экономики" ДмитрийЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации помежнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого онаккредитован. ММПЦ Международной медиагруппы "Россия сегодня"оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылкуанонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинское досье, итоги, ростислав ищенко, богдан безпалько, алексей анпилогов, иван лизан, дмитрий евстафьев
Новости, Украинское Досье, итоги, Ростислав Ищенко, Богдан Безпалько, Алексей Анпилогов, Иван Лизан, Дмитрий Евстафьев

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

12:45 20.12.2023
 
© Украина.руУкраинское досье. Итоги года
Украинское досье. Итоги года - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Украина.ру
Читать в
Мультимедийная конференция: Итоги года на украинском направлении
Начало 22 декабря в 15:00 в пресс-центре Международной медиагруппы
"Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Участники:
- политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозирования
Ростислав ИЩЕНКО;
- американист, профессор Института медиа Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий
ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-
карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он
аккредитован. ММПЦ Международной медиагруппы "Россия сегодня"
оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку
анонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня".
 
НовостиУкраинское ДосьеитогиРостислав ИщенкоБогдан БезпалькоАлексей АнпилоговИван ЛизанДмитрий Евстафьев
 
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