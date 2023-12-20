Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами - 20.12.2023 Украина.ру
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Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами
Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами - 20.12.2023 Украина.ру
Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами
Пакистан в 2023 году закупил в России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьская поставка впервые была оплачена в дирхамах ОАЭ, а не долларах. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-20T09:09
2023-12-20T09:09
новости
пакистан
россия
оаэ
валюта
зерно
экономика
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По данным пакистанского правительства, в конце осени в страну из России было импортировано 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. Впервые в зерновой торговле двух стран почти 82 процента этой суммы было оплачено в дирхамах ОАЭ.Всего в 2023 году Россия поставила Пакистану рекордный объём зерна - почти 1,4 миллиона тонн. В прошлом году исламской республике было поставлено 294 тысячи тонн, а рекордным по российским поставкам зерна ранее был 2020 год - 1,2 миллиона тонн.Продажа зерна за дирхамы стала развитием процесса дедолларизации торговли двух стран. В частности, в сентябре в Пакистан была выполнена первая поставка нефти за китайские юани, а весь этот год за дирхамы продаётся российский уголь.
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новости, пакистан, россия, оаэ, валюта, зерно, экономика
Новости, Пакистан, Россия, ОАЭ, валюта, зерно, экономика

Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами

09:09 20.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Пакистан в 2023 году закупил в России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьская поставка впервые была оплачена в дирхамах ОАЭ, а не долларах. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
По данным пакистанского правительства, в конце осени в страну из России было импортировано 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. Впервые в зерновой торговле двух стран почти 82 процента этой суммы было оплачено в дирхамах ОАЭ.
Всего в 2023 году Россия поставила Пакистану рекордный объём зерна - почти 1,4 миллиона тонн. В прошлом году исламской республике было поставлено 294 тысячи тонн, а рекордным по российским поставкам зерна ранее был 2020 год - 1,2 миллиона тонн.
Продажа зерна за дирхамы стала развитием процесса дедолларизации торговли двух стран. В частности, в сентябре в Пакистан была выполнена первая поставка нефти за китайские юани, а весь этот год за дирхамы продаётся российский уголь.
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Заголовок открываемого материала
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